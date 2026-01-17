По Украине ударили умные снаряды: военный эксперт Дандыкин раскрыл все особенности

12:27, 17 янв 2026

Российские ВКС нанесли удар по понтонной переправе украинских военных через реку Оскол в районе Купянска. Об особенностях использованного боеприпаса рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, сообщает «Лента.ру».

По данным источников, целью стала переправа, через которую ВСУ перебрасывали технику и личный состав. Удар нанесли корректируемой авиабомбой массой полтонны. Эксперт Дандыкин уточнил, что на вооружении ВКС России имеются подобные снаряды трёх весовых категорий — три тонны, полторы тонны и полтонны.

Главная особенность таких боеприпасов заключается в дальности применения и точности поражения. Снаряды планируют к цели на расстояние в десятки километров, что позволяет самолётам не заходить в зону действия украинской ПВО. После сброса бомба самостоятельно следует к заданной точке по заложенному курсу.

Военный эксперт связал применение корректируемых бомб с текущей ситуацией в районе Купянска. По его словам, активные боевые действия ведутся за Купянск-Узловой, и использование высокоточных боеприпасов объясняется необходимостью уничтожения критически важных объектов противника.

Ранее командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев сообщил о зачистке районов Купянска. Он отметил, что декабрьское наступление украинских военных в этом направлении не принесло результата, хотя противник не отказывается от попыток вернуть контроль над городом.

Подразделения группировки «Запад» ведут наступательные действия на участке фронта протяжённостью более 320 километров. Штурмовые операции в настоящее время проводятся в десяти населённых пунктах. Информацию о ситуации в Купянске Кузовлев докладывал министру обороны Андрею Белоусову в ходе служебного совещания.

Корректируемые авиабомбы стали одним из основных средств поражения объектов противника на значительном удалении от линии соприкосновения. Их применение позволяет минимизировать риски для авиации при выполнении боевых задач и обеспечивает высокую точность ударов по целям.

