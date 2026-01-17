Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

По Украине ударили умные снаряды: военный эксперт Дандыкин раскрыл все особенности

По Украине ударили умные снаряды: военный эксперт Дандыкин раскрыл все особенности

12:27, 17 янв 2026

Российские ВКС нанесли удар по понтонной переправе украинских военных через реку Оскол в районе Купянска. Об особенностях использованного боеприпаса рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, сообщает «Лента.ру».

По данным источников, целью стала переправа, через которую ВСУ перебрасывали технику и личный состав. Удар нанесли корректируемой авиабомбой массой полтонны. Эксперт Дандыкин уточнил, что на вооружении ВКС России имеются подобные снаряды трёх весовых категорий — три тонны, полторы тонны и полтонны.

Главная особенность таких боеприпасов заключается в дальности применения и точности поражения. Снаряды планируют к цели на расстояние в десятки километров, что позволяет самолётам не заходить в зону действия украинской ПВО. После сброса бомба самостоятельно следует к заданной точке по заложенному курсу.

Военный эксперт связал применение корректируемых бомб с текущей ситуацией в районе Купянска. По его словам, активные боевые действия ведутся за Купянск-Узловой, и использование высокоточных боеприпасов объясняется необходимостью уничтожения критически важных объектов противника.

Ранее командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев сообщил о зачистке районов Купянска. Он отметил, что декабрьское наступление украинских военных в этом направлении не принесло результата, хотя противник не отказывается от попыток вернуть контроль над городом.

Подразделения группировки «Запад» ведут наступательные действия на участке фронта протяжённостью более 320 километров. Штурмовые операции в настоящее время проводятся в десяти населённых пунктах. Информацию о ситуации в Купянске Кузовлев докладывал министру обороны Андрею Белоусову в ходе служебного совещания.

Корректируемые авиабомбы стали одним из основных средств поражения объектов противника на значительном удалении от линии соприкосновения. Их применение позволяет минимизировать риски для авиации при выполнении боевых задач и обеспечивает высокую точность ударов по целям.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Жёстко, но эффективно: Есть способ закончить СВО раньше. Однако Украине придётся тяжело

Читайте также:

Жёстко, но эффективно: Есть способ закончить СВО раньше. Однако Украине придётся тяжело
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

«Потери чудовищные», сил на продолжение наступления больше нет — Дандыкин
Россия/мир
«Потери чудовищные», сил на продолжение наступления больше нет — Дандыкин
«Почти ядерное»: военный эксперт Дандыкин рассказал, какое супероружие Россия пока не решалась использовать в зоне СВО — приказ должен отдать лично Путин
Россия/мир
«Почти ядерное»: военный эксперт Дандыкин рассказал, какое супероружие Россия пока не решалась использовать в зоне СВО — приказ должен отдать лично Путин
Военный эксперт объяснил, почему Россия все откладывает взятие Харькова на потом: «Забот много»
Россия/мир
Военный эксперт объяснил, почему Россия все откладывает взятие Харькова на потом: «Забот много»
В России анонсировали «показательный момент» в Курской области — военный эксперт заявил о существенном изменении ситуации в русском приграничье
Россия/мир
В России анонсировали «показательный момент» в Курской области — военный эксперт заявил о существенном изменении ситуации в русском приграничье


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен