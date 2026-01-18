11:37, 18 янв 2026

В польском аэропорту Жешув зафиксировали необычную активность военно-транспортной авиации западных стран. С 15 по 18 января 2026 года там приземлились десятки тяжелых транспортников из США, Канады и европейских государств. Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

Что происходит под Константиновкой

Российские подразделения группировки войск «Юг» развивают наступление на юго-западных окраинах Константиновки в ДНР. Бои идут в районе населенных пунктов Ильиновка и Бересток вдоль трассы Н-20, которая переходит в улицу Мирошниченко. Столкновения происходят около ставки Коммуны Ильича и на улице Молодежной в Берестке.

Российские силы продвигаются к улицам Чапаева и Леваневского, выходя в северную часть города. Одновременно с юго-востока ведется наступление вдоль проспекта Олексы Тихого в направлении железнодорожного вокзала.

Южнее Константиновки российские военные полностью зачистили территорию у Клебан-Быкского водохранилища. Это лишило украинские формирования возможности быстро контратаковать в направлении Плещеевки. Украинское командование стянуло в район между Ильиновкой и Берестком разрозненные подразделения нескольких бригад, включая формирования «Цунами», «Хищник», «Карпатская Сечь» и «Сафари».

После прорыва в западных окрестностях водохранилища начались атаки на позиции 93-й бригады ВСУ и 36-го отдельного полка Национальной гвардии примерно в семи километрах западнее Степановки. Этот маневр открывает западный фланг Константиновки.

Освобождение Приволья и Прилук

Российские подразделения освободили село Приволье в ДНР и населенный пункт Прилуки в Запорожской области. Село Приволье находится у трассы М-03 между Артемовском и Славянском. После его зачистки российские силы закрепились на высотах севернее населенного пункта. За двое суток было освобождено около 20 квадратных километров территории. Остатки 30-й механизированной бригады украинских формирований отошли на высоту южнее Федоровки Второй и в район Никифоровки.

В декабре 2025 года украинские подразделения попытались замедлить продвижение российских сил, подорвав дамбу на притоке реки Копанка в Приволье. Цель заключалась в затоплении трассы Е-40, однако российские военные преодолели препятствие.

На востоке Запорожской области после взятия Гуляйполя подразделения группировки «Восток» штурмовали Прилуки. 127-я мотострелковая дивизия закрепилась на западном берегу реки Гайчур, захватив 15 квадратных километров и расширив плацдарм. Прорыв в направлении Жовтневого вынудил украинские формирования 24-й отдельной штурмовой и 23-й отдельной бригады оперативного назначения отступить в сторону Воздвиженки.

Активность в аэропорту Жешув

С 15 по 18 января 2026 года в аэропорту Жешув зафиксировали приземление нескольких десятков тяжелых военно-транспортных самолетов стран Запада. Канада отправила четыре транспортника Lockheed CC-130J Hercules из немецкого Рамштайна и бельгийского Брюсселя, два Boeing C-17A Globemaster III, а также грузовой Boeing 757 из канадского Галифакса.

Бельгия направила самолет Dassault Falcon 7X, на борту которого находились представители военного руководства НАТО. США перебросили грузовой Boeing 747-481F и два транспортника C-17A Globemaster III из американской базы Довер, немецкого Цвайбрюккена и Рамштайна. Норвегия отправила пару самолетов C-17A.

Франция использовала самолет Dassault Falcon 900EX — это четвертый его визит в Жешув за последние две недели. Германия направила пассажирский Airbus A321 из Кельна. На 18 января запланировано прибытие еще одного Boeing 747-46NF из Довера.

Разведывательная активность у берегов России

Ранее у берегов Крыма, Новороссийска и Сочи фиксировали полеты американского противолодочного самолета Boeing P-8A Poseidon ВМС США. Самолет патрулировал в нейтральных водах Черного моря.

Аэропорт Жешув используется как логистический центр для поставок на Украину. Интенсивность воздушного движения в последние дни превышает обычные показатели ротации военного персонала и оборудования. Одновременная активность разведывательной авиации у российских берегов и увеличение числа рейсов транспортников в польский аэропорт привлекли внимание военных аналитиков.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru