Самое страшное на фронте - подлость: Рассказ бойца с позывным "Сват"

Доброволец, три года отвоевавший в зоне СВО, вернулся домой с тяжелым ранением и поделился историями с передовой. Сергей Смирнов с позывным «Сват» рассказал о предательстве местных жителей, многонациональном братстве в окопах и о том, как одна часть страны воюет, а другая живет так, будто ничего не происходит.

До того как надеть форму, Смирнов 20 лет возглавлял службу безопасности, охранял концерты и массовые мероприятия, работал с отечественными и зарубежными звездами. Летом 2023 года мужчина записался добровольцем, а к ноябрю уже стоял на передовой в районе Крынок Херсонской области. Там его рота представляла собой настоящую многонациональную семью — дагестанцы, калмыки, чуваши, киргизы, казахи, узбеки и таджики плечом к плечу держали оборону.

Игра в «Царя горы» под прицелом дронов

Бои за Крынки напоминали известную детскую забаву «Царь горы» — ни российские, ни украинские подразделения не могли закрепиться там надолго. Русская пехота выбивала десант противника, а потом по позициям начинала работать вражеская артиллерия. Поначалу в ближнем тылу было относительно тихо, но со временем небо заполонили украинские беспилотники. Они вычисляли дома, где расположились российские военные, после чего по этим точкам наносились удары.

С января 2024 года обстановка ухудшилась. К колодцу за водой выйти стало невозможно — оставалась только бутилированная, если успевали подвезти. Раз в неделю из полка приезжала машина с провиантом: лук, тушенка, печень трески, хлеб и вода, но всего этого катастрофически не хватало. Смирнов отмечает, что даже ветераны Афганистана и Чечни, мужчины не робкого десятка, оказались морально не готовы к войне, где гибнешь и получаешь ранения, не видя врага. А противником мог оказаться 18-летний оператор дрона, сидящий в паре километров от тебя.

Шесть часов под обстрелом

Один из самых жестоких обстрелов длился около шести часов. Бойцы находились в двухэтажном здании на берегу реки Конка. Дрон-камикадзе влетел прямо в окно кухни, затем на крышу сбросили зажигательный боеприпас — еле потушили. После этого по дому начал работать танк, выносившийся снарядами целые комнаты. Смирнов с тремя товарищами налегке, взяв только документы, автоматы и спальники, перебежали в соседний двухэтажный дом и спустились в подвал.

Их засек дрон-разведчик, и по новому укрытию тоже начались прилеты. Бойцы были у беспилотника как на ладони, но успели выбраться из подвала до сумерек, когда у «птичек» ослабевает зрение. Самым страшным для Смирнова оказалось не то, что он мог погибнуть сам, а невозможность помочь умирающему товарищу. Когда через два дома накрыло ребят, один из них, еще живой, двое суток стонал под обломками и молил о помощи, но достать его не было никакой возможности.

Боец вспоминает, как жалко было смотреть на детей с их страшными взглядами. Шестилетняя девочка рассказывала ему, как при обстреле ее вынесло из дома вместе с окном.

Белая простыня и бензопила

А вот местных «ждунов» украинские военные берегли. Один из таких перед каждым прилетом тяжелого дрона включал бензопилу во дворе, чтобы заглушить звук приближающейся «Бабы-яги» и российские солдаты не успели укрыться. Другие, завидев кого-то из наших во дворе, подходили с вопросом: «У вас нет чего-нибудь покушать?», а сами пытались вычислить, сколько человек остановилось в доме. Через несколько дней эти дома разносила артиллерия.

Сосед Смирнова выходил на улицу с белой простыней на спине, раскрывая ее руками как флаг, чтобы с воздуха было видно. Никогда не здоровался с российскими военными. По дому, где находились бойцы, артиллерия била постоянно, а на участок соседа в нескольких метрах за забором не прилетало ни одного осколка.

Одни воюют, другие не замечают войны

В апреле 2024 года Смирнов получил тяжелое ранение. С того времени, по его словам, ситуация на фронте изменилась в корне. Российские подразделения зачистили от противника Крынки и весь левый берег, а также взяли под контроль острова в дельте Днепра. Боец не жалеет о том, что исполнил свой долг перед Родиной, но считает несправедливым, что одна часть страны воюет на передовой, выжимая из себя последнее, а другая живет так, будто никакой войны вообще не существует.

Смирнов до сих пор числится в рядах Министерства обороны. Периодически ему нужно проходить обследования в госпиталях и реабилитацию. Бойцу помогают волонтеры: готовят еду, стригут, просто звонят узнать, как дела. Руку помощи протянули незнакомые люди — в основном те, у кого кто-то из близких погиб или сейчас воюет в зоне СВО.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru