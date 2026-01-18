Все новости Уфы и Башкортостана
Такого ещё не было. Мэр Харькова объявил о беспрецедентном ударе по энергетике: "Повреждения очень значительны"

11:52, 18 янв 2026

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о беспрецедентной атаке на энергетическую инфраструктуру города, которая произошла 17 января 2026 года. Информация поступила от градоначальника в его официальных каналах.

Вооружённые силы России нанесли удар по критически важному объекту в Индустриальном районе Харькова, который обеспечивал город теплом и электричеством. Терехов сообщил о произошедшем около 15:25 по местному времени, подчеркнув масштаб разрушений, пишет Царьград.

Градоначальник отметил, что повреждения носят серьёзный характер и быстрое восстановление невозможно. Речь идёт о системных ударах по инфраструктуре, которая снабжает город энергоресурсами. В результате атаки пострадал один человек.

Очевидцы зафиксировали высокий столб дыма, поднимавшийся с места происшествия. Украинские мониторинговые ресурсы сообщили о семи попаданиях ракет «Торнадо-С» в одну цель. Данные источники утверждают, что удар корректировался дроном-разведчиком, находившимся в воздушном пространстве над городом.

Терехов предупредил, что каждая новая атака усложняет централизованное снабжение города теплом и электричеством. Он подчеркнул критическое состояние энергетической системы: резервы ограничены, нагрузка достигла пиковых значений, а любое новое повреждение снижает возможности для стабилизации ситуации.

Проблемы с энергоснабжением охватили и другие украинские города. В Киеве уже пятый день продолжаются аварийные отключения электричества, которые некоторые местные издания характеризуют как блэкаут. Сложности начались в конце 2025 года из-за повреждений энергообъектов.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко повторно призвал горожан временно покинуть город для снижения нагрузки на инфраструктуру, сообщает Reuters. Аналогичное обращение он делал ещё 9 января, ссылаясь на трудности с теплом и электричеством.

По данным ТАСС со слов очевидцев, электроэнергия в Киеве подаётся только два-три часа в сутки. Системы отопления и водоснабжения работают с перебоями. Украинские СМИ информируют о временном закрытии многих магазинов, возле работающих супермаркетов образуются очереди.

Самое страшное на фронте - подлость: Рассказ бойца с позывным "Сват"

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
