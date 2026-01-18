11:58, 18 янв 2026

Военный обозреватель Михаил Ходарёнок заявил о предстоящих сложностях в зоне СВО. Полковник в отставке опубликовал статью в «Газете.ru», где рассказал о приближении российских войск к мощным укреплениям противника в Донецкой области.

Наступление российских сил приближается к крупным узлам обороны в районе Славянска и Краматорска. Начальник Генштаба Валерий Герасимов отметил активность войск на этом направлении. Ходарёнок подчеркнул военное и политическое значение этих городов — их взятие позволит полностью освободить территорию ДНР от украинских формирований.

Однако эксперт предупреждает о высокой цене будущих операций. С 2014 года украинская сторона превратила славянско-краматорскую агломерацию в укреплённый район. Каменные постройки переоборудованы в огневые точки, соединённые подземными бетонными коммуникациями. Полковник описывает систему обороны как разветвлённую сеть траншей с заглублёнными укрытиями и несколькими линиями инженерных заграждений.

Промышленные объекты региона также подготовлены к длительной обороне. Заводы «Славтяжмаш» в Славянске и краматорские предприятия укреплены для ведения боевых действий. По оценке военного обозревателя, штурм этого района может занять несколько месяцев и потребует боёв за каждое здание.

«Весь вопрос, как и всегда, заключается в сроках», — отмечает Ходарёнок. Он считает прямой штурм нецелесообразным решением. Аналитик предлагает использовать обходные манёвры с флангов, чтобы вынудить противника оставить позиции под угрозой окружения.

В качестве примера полковник приводит операцию времён Второй мировой войны. Войска под командованием генерала Михаила Катукова взяли Мезеритцкий укрепрайон за три дня благодаря тактическому мастерству. Этот случай показывает роль командования в преодолении укреплённых позиций.

Эксперт призывает к комплексной подготовке предстоящих действий. Необходима гибкая тактика, инженерное обеспечение и готовность к возможным сложностям. Ходарёнок констатирует факт предстоящей сложной работы на ключевом направлении, а не прогнозирует негативный исход операций.

Освобождение Славянска и Краматорска остаётся важной задачей на донецком направлении. Военный обозреватель указывает на необходимость тщательного планирования и использования нестандартных решений для достижения результата с минимальными потерями. Исход будущих сражений будет зависеть от выбранной тактики и профессионализма командования.

