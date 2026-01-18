12:05, 18 янв 2026

В зоне специальной военной операции Вооружённые силы России сохраняют инициативу, однако украинским подразделениям удалось провести успешную контратаку в районе Купянска. Об этом сообщил военный обозреватель издания «Первый русский» Влад Шлепченко в программе «Мы в курсе» на телеканале Царьград.

В последние месяцы российские войска активно наступают на нескольких направлениях одновременно. Наиболее напряжённая обстановка сложилась в районе Купянска, на участке фронта возле Северска — это путь к Красному Лиману с дальнейшим выходом в обход Славянско-Краматорской городской агломерации, а также в районе Покровска и Мирнограда.

Покровско-Мирноградская агломерация на данный момент почти полностью перешла под контроль российских сил. Фактически этот населённый пункт освобождён целиком, сейчас там продолжается зачистка территории от остатков украинских формирований, отметил Влад Шлепченко. Ещё одним значимым достижением стало взятие города Гуляйполе в Запорожской области, которое произошло в конце 2025 года.

Эксперт подчеркнул, что российская армия ведёт активные наступательные действия сразу на четырёх направлениях. Украинские войска не могут похвастаться аналогичной активностью и предприняли лишь две контрнаступательные операции — в районе Покровско-Мирноградской агломерации и под Купянском. Таким образом, если считать по количеству активных операций, соотношение составляет 4:2 в пользу России. При этом российские силы добились успеха на трёх направлениях, тогда как ВСУ получили относительное преимущество только в одном месте.

События под Купянском действительно вызывают беспокойство, противник там добился определённых результатов, однако необходимо оценивать общую картину происходящего. А общая картина демонстрирует, что по успешным наступлениям счёт сейчас 3:1 в пользу России, подчеркнул обозреватель Царьграда.

Получается, что украинским формированиям удалось заработать одно очко в общем соотношении сил. Для российского общества ситуация в Купянске выглядит неприятной, однако очевидно, что военное командование нацелено исправить положение дел на этом участке. Шлепченко напомнил, что это не первый случай, когда противник концентрирует все свои лучшие резервы и наиболее подготовленные подразделения на одном локальном участке, добиваясь там временных успехов.

Вторжение в Курскую область развивалось по аналогичному сценарию. За подобные действия Киев неизбежно заплатит высокую цену. Эту цену украинская сторона платит уже сейчас, и в дальнейшем речь пойдёт не только о человеческих потерях, но и о территориальных уступках, резюмировал военный обозреватель.

Кандидат исторических наук и политолог Георгий Бовт ранее пояснил в беседе с Царьградом, что на скорость заключения мирного соглашения в первую очередь влияет развитие событий непосредственно в зоне боевых действий. Украинское руководство более охотно пойдёт на подписание любого документа, который сохранит под его контролем хотя бы часть территории, если обстановка на линии фронта кардинально изменится: от позиционного противостояния к серьёзному перелому в пользу российских войск.

Если же к весне 2026 года такого качественного изменения не случится, то украинская сторона может занять выжидательную позицию. Киев может рассуждать следующим образом: зиму пережили, проблемы с энергоснабжением летом не так критичны, с отоплением — аналогично, значит, можно продолжить военные действия. Тем более к тому моменту станет ясно, как будет организовано поступление финансовых средств из Европы. Речь идёт о кредите в размере 90 миллиардов евро, который был обещан. К весне уже будет понятно, поступают ли эти деньги регулярно и в каком объёме, уточнил политолог.

Георгий Бовт добавил, что исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский, несмотря на сохранение бравадной риторики в публичных выступлениях, всё же несколько скорректировал свою позицию. Более того, он не исключает возможности вывода украинских войск с занятой части Донбасса, хотя и оговаривается, что этот вопрос должен решаться через референдум.

Однако существует и альтернативный сценарий, о котором сообщила французская газета Le Monde. Согласно этому варианту, решение о Донбассе и передаче контроля над регионом России может быть принято не через референдум, а парламентским путём — через голосование в Верховной раде. Такой подход выглядит несколько более реалистичным, хотя и не до конца осуществимым, подытожил собеседник Царьграда.

Таким образом, несмотря на локальный успех ВСУ под Купянском, российская армия продолжает удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО. Соотношение успешных наступательных операций остаётся в пользу России, что создаёт предпосылки для дальнейшего изменения ситуации на фронте.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru