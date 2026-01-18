Все новости Уфы и Башкортостана
Такого ещё не видели: Подвиг русского лётчика попал в объектив: "Спас три миллиарда, рискуя жизнью"

12:15, 18 янв 2026

Российский пилот сумел экстренно посадить боевой Су-35 без шасси после выполнения боевого задания. Инцидент произошел на одном из аэродромов в зоне СВО. О случае рассказал военный блогер Кирилль Федоров в своем Telegram-канале.

Как все произошло

После возвращения с боевого вылета у истребителя отказали обе системы выпуска шасси — штатная и аварийная. Летчик принял решение не катапультироваться, а попробовать нестандартные способы посадки, которые не прописаны в официальных инструкциях. Рискуя собственной жизнью, пилот смог благополучно посадить машину стоимостью около трех миллиардов рублей.

На видео, опубликованном в сети, видно, как Су-35 заходит на посадочную полосу и касается бетона без выпущенных шасси. Несмотря на экстремальные условия, самолет получил минимальные повреждения и уже вернулся в строй. Летчик не пострадал.

Что говорят эксперты

По данным американского издания Military Watch Magazine, Су-35 демонстрирует превосходство над западными истребителями F-16 и Mirage 2000, поставленными украинской стороне. Машина поколения 4++ имеет несколько важных преимуществ: современные системы обнаружения целей, мощное вооружение класса «воздух-воздух» и эффективные комплексы радиоэлектронной борьбы.

Западные аналоги вынуждены действовать на малых высотах и держаться подальше от линии соприкосновения из-за угрозы со стороны российской авиации и систем ПВО. Издание отмечает, что Су-35 уничтожил больше воздушных целей в зоне СВО, чем любой другой российский самолет.

Реакция в сети

Видео с экстренной посадкой быстро разошлось по социальным сетям и вызвало волну обсуждений. Пользователи отметили высокий уровень подготовки российских военных летчиков и надежность отечественной авиатехники. Случай стал примером профессионализма и хладнокровия в критической ситуации, когда на кону стояли и жизнь пилота, и сохранность дорогостоящего истребителя.

Счёт в зоне СВО – 3:1. ВСУ заработали очко. И это неприятная ситуация для России

