Главное за ночь и утро 18 января: Указ Путина №1011 вызвал панику в ЕС. Европу затрясло. Китай нанёс внезапный удар

12:20, 18 янв 2026

Президент России Владимир Путин подписал указ № 1011, который ударил по активам двух стран НАТО на российской территории. Решение было принято накануне новогодних праздников, но стало достоянием общественности только сейчас. Об этом сообщается на портале официальных документов Кремля. Одновременно с этим Китай нанёс неожиданный контрудар по США, а Европа начала искать спасения в диалоге с Москвой.

Кремль забирает активы компаний из Польши и Дании

Согласно указу президента, под управление России переходит собственность датской Rockwool, специализирующейся на теплоизоляционных материалах, и польской Canpack, производящей алюминиевую тару. Документ появился на портале правовых актов только в январе 2026 года, хотя был подписан ещё в конце декабря.

Западные СМИ мгновенно отреагировали на решение Москвы. Польское издание Rzeczpospolita назвало действия российских властей «разграблением». Журналисты из стран НАТО обвинили Кремль в «захвате чужой собственности», однако забыли упомянуть главное: Запад первым начал замораживать российские активы.

На данный момент западные государства удерживают около 300 миллиардов евро российских средств. Много лет звучат угрозы конфисковать эти деньги и передать их Украине. Только благодаря позиции отдельных государств, включая Венгрию, подобные планы до сих пор не воплотились в жизнь. Активы России остаются замороженными без каких-либо гарантий возврата.

Указ № 1011 стал чётким сигналом для всех западных стран, незаконно удерживающих российскую собственность. Европейцы рассчитывали ослабить Москву санкциями и угрозами изъятия средств, но их стратегия провалилась. Запад не смог повлиять на ситуацию вокруг Украины, и теперь сам расхлёбывает последствия собственных действий.

Попытки давления на Россию экономическими методами показали свою неэффективность. Это ставит под вопрос смысл дальнейших требований уступок от Кремля. Москва продемонстрировала: чем сильнее давление, тем решительнее ответ.

Европейские лидеры заговорили о России другими словами

В последние месяцы из уст европейских политиков всё чаще звучат неожиданные заявления о России. Президент Франции Эммануэль Макрон признал необходимость диалога с Москвой, заявив, что без общения «жить вредно». Даже немецкий политик Фридрих Мерц, известный антироссийскими взглядами, вдруг вспомнил, что «Россия великий восточный сосед» Европы.

На первый взгляд, причиной такой перемены мог стать успешный запуск российского «Орешника». Существует версия, что Киев до сих пор не показал кадры разрушений, чтобы не пугать западную публику мощью российского вооружения.

Возможно, изменение риторики связано с проблемой дорогостоящего газа. После прекращения дешёвых поставок из России многие европейцы столкнулись с трудностями обогрева жилья в зимний период.

Однако истинная причина лежит гораздо глубже. Она связана с амбициями американского президента Дональда Трампа, который хочет присоединить Гренландию к США. Такие заявления вызывают серьёзную тревогу у европейских руководителей, которые осознают свою беззащитность перед американским давлением.

Понимая, что в одиночку противостоять Вашингтону невозможно, Евросоюз вынужден менять курс. Брюссель начинает рассматривать Россию как потенциального партнёра в сдерживании американского влияния. Европейцы оказались между двух огней и теперь ищут точки соприкосновения с Москвой.

Из Финляндии в Кремль уже отправили представителя для переговоров. Очевидно, что Европа переосмысливает свою позицию по отношению к России. Страх перед непредсказуемостью американского лидера оказался сильнее антироссийской риторики последних лет.

Пекин ответил Вашингтону торговой сделкой с Канадой

2026 год начался с серии неожиданных событий. США провели операцию против Венесуэлы, в результате которой её лидер Николас Мадуро оказался в Америке и ожидает судебного решения. Многие эксперты считают, что операция была направлена на получение контроля над нефтяными ресурсами.

Политолог-американист Малек Дудаков уверен, что цель была шире. По его мнению, президент Трамп таким образом попытался сократить присутствие Китая в Западном полушарии. Председатель КНР Си Цзиньпин не заставил себя долго ждать с ответом. И ударил там, где не ожидали.

Пекин заключил с Канадой масштабное торговое соглашение. Пошлины на китайские электромобили сократились со 100% до 6%. В обмен Оттава получила отмену тарифов на свою сельскохозяйственную продукцию. Это означает, что рыночные ниши, которые контролировали американские компании, теперь достанутся канадским производителям.

Кроме того, власти Канады озаботились увеличением поставок нефти и газа в азиатские страны. Для реализации этих планов Оттава намерена ускорить строительство новых трубопроводов.

Разворот Канады в сторону Китая очевиден, однако Белый дом пока публично игнорирует эту ситуацию. Хотя в администрации Трампа наверняка понимают, что сами испортили отношения с северным соседом.

«Трампа фактически оставляют в одиночестве на фоне проигранных торговых войн», — отмечает Дудаков в своём телеграм-канале. Эксперт напоминает, что Австралия уже переходит на торговлю в юанях, а Китай возводит в Лондоне крупнейшее посольство в Европе.

Пекин методично выстраивает альтернативную торговую систему, постепенно вытесняя США с позиций главного экономического партнёра для многих государств. Американская стратегия давления оборачивается потерей влияния в тех регионах, которые Вашингтон считал своей зоной контроля.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru