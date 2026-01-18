В России грядёт новый виток "зачистки кадров". Такова кара за "красивые доклады" о ситуации на фронте

12:26, 18 янв 2026

В российском военном ведомстве может начаться очередная кадровая перетряска. Об этом сообщают инсайдеры, связывающие возможные отставки с проблемой недостоверных докладов о ситуации в зоне СВО.

Конашенков исчез из публичного поля

После масштабных антикоррупционных чисток 2024 года, когда в Минобороны вскрывали одну финансовую схему за другой, ведомство может столкнуться с новой волной кадровых решений. На этот раз причиной могут стать не хищения, а искажение информации о положении дел на передовой.

Эксперты заметили странное отсутствие в информационном пространстве генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова. Этот офицер при прежнем руководстве Минобороны регулярно озвучивал военные сводки. Последнее его появление зафиксировали 13 декабря на встрече главы ведомства Андрея Белоусова с военными корреспондентами. Примечательно, что генерала посадили в стороне — на отдельном стуле у стены, в то время как остальные участники находились за общим столом с министром.

Такое положение вещей породило вопросы у аналитиков: почему руководителю профильного направления не нашлось места среди остальных собеседников? Неужели ему нечего было добавить к разговору? Или его участие в дискуссии могло бы помешать откровенному обмену мнениями?

Слухи о финансовых нарушениях

Дополнительную почву для размышлений дает официальный телеграм-канал военного ведомства. Последний материал за подписью Конашенкова появился там еще 31 октября прошлого года.

Информационное агентство «Новороссия» выдвинуло версию о возможном обнаружении в Минобороны очередной финансовой «дыры» на сотни миллионов рублей. Если это так, то ведомству предстоит еще одна серия кадровых перестановок.

Отставной полковник, ветеран двух чеченских кампаний Евгений Кривошеев считает, что такие меры давно назрели. По его словам, некоторые высокопоставленные военные с советским прошлым настолько привыкли к своим должностям, что действия нынешнего министра вызывают у них недовольство. А часть опасается реального уголовного преследования — как это случилось с Тимуром Ивановым и его окружением.

Когда ждать решений

Согласно неофициальным данным, определенные кадровые изменения могут затронуть и генерала Конашенкова. О них страна может узнать уже во второй половине января или в феврале текущего года. Впрочем, пока это остается на уровне слухов без официальных подтверждений.

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин подтвердил существование проблемы с недостоверной отчетностью. По его данным, такие случаи находятся на контроле у министра Белоусова. Ранее бывали ситуации, когда наверх докладывали о взятии населенного пункта, а спустя месяц после такого рапорта только начинали зачистку этой территории.

Цена приукрашенной отчетности

Точность передаваемых сведений имеет критическое значение. Искаженные данные не только вводят в заблуждение высшее руководство в столице, но и создают угрозу для жизни военнослужащих на передовой. Кроме того, все замолчанные проблемы и недостатки незамедлительно становятся достоянием вражеской пропаганды.

Именно поэтому важно своевременно выявлять и устранять все системные недоработки, не давая им развиваться дальше.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru