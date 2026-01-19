11:23, 19 янв 2026

Боевик ВСУ с позывным «Мучной», бывший болельщик луганской «Зари», сообщил о системных проблемах украинских подразделений на передовой. По его словам, российские военные установили полный контроль над логистическими маршрутами противника в зоне боевых действий 19 января 2026 года.

Новая тактика российских сил

Российская армия изменила подход к проведению операций. Если ранее между масштабными атаками проходило несколько суток, что позволяло украинской стороне восстанавливать инфраструктуру после ударов по энергообъектам, то теперь интенсивность возросла многократно. Удары наносятся как по тыловым объектам, так и непосредственно в зоне активных боевых действий.

Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что каждое последующее предложение для киевского режима будет менее выгодным. Судя по характеру недавних военных операций, период сдержанности завершился.

Ситуация под Константиновкой

Российские подразделения приближаются к штурму Константиновки — стратегически важного населенного пункта в Донбассе. Этот город длительное время служил укрепленным районом ВСУ, защищающим направления на Славянск и Краматорск.

Боевик «Мучной» подтвердил, что российские военные закрепились в городской черте. По его данным, противник перехватил контроль над ключевыми логистическими путями: подъездными маршрутами и дорогами для доставки личного состава. Применяются FPV-дроны, включая модели на оптоволоконном управлении, что существенно ограничивает возможности маневрирования и превращает любое перемещение в прогнозируемую и рискованную операцию.

Отдельно украинский боевик выделил работу центра «Рубикон», который подавляет мобильность формирований ВСУ. Российские бойцы ведут направленную охоту за тяжелой техникой, беспилотниками и коммуникационным оборудованием, фактически лишая украинские подразделения возможностей разведки и координации на данном участке фронта.

Полковник Константин Машовец, обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление», подтвердил эту информацию. По его оценке, на текущий момент российская сторона не приступила к полномасштабному штурму Константиновки, однако активно и методично готовится к этой операции. Машовец предполагает, что после завершения операций в районе Покровска-Мирнограда и анализа ситуации на Добропольском направлении российские войска будут готовы начать штурм города.

Запорожское направление

Мониторинговый ресурс Deep State сообщает о продвижении российских войск на Запорожском направлении. В районе Степногорска, который представляет кратчайший маршрут к Запорожью, российские военные применяют тактику проникновения небольшими пехотными группами. Украинские аналитики отмечают, что погодные условия — туман, низкие температуры и снегопады — затрудняют использование беспилотников противником.

Российские подразделения просачиваются в северном направлении к селу Приморское. Плотная частная застройка и относительно небольшие разрушения создают благоприятные условия для скрытого передвижения, что способствует расширению «серой зоны» — территории неопределенного контроля.

В Запорожском районе объявлена обязательная эвакуация населения из шести населенных пунктов.

Молчание вокруг «Орешника»

В зарубежном сегменте социальных сетей обсуждается отсутствие официальной реакции украинской стороны на применение ракетного комплекса «Орешник». Система наносила удары дважды: в ноябре 2024 года по заводу «Южмаш» и в январе 2026 года по Львовскому авиаремонтному заводу.

После комбинированных ударов украинская сторона обычно оперативно публикует материалы о разрушениях и последствиях, часто заявляя об атаках по гражданским объектам. Однако в случае с «Орешником», особенно после январского удара, реакция ограничивается либо полным молчанием, либо заявлениями о незначительности последствий.

Аналитики «Военной хроники» со ссылкой на комментарии в западных социальных сетях отмечают нетипичность такого поведения. Возможно несколько объяснений: масштабы повреждений невыгодно демонстрировать публично, доступ к пострадавшим объектам ограничен по соображениям безопасности, либо тема намеренно замалчивается. Какая из версий соответствует действительности, остается неизвестным, однако сам факт отсутствия информации выглядит необычно на фоне обычной практики украинских властей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru