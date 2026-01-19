Все новости Уфы и Башкортостана
Сводка с фронтов СВО 19 января: Пять контратак за сутки - противник хочет отбросить наших в Запорожье

Сводка с фронтов СВО 19 января: Пять контратак за сутки - противник хочет отбросить наших в Запорожье

11:29, 19 янв 2026

В Запорожской области украинские войска за сутки предприняли пять контратак, стремясь остановить продвижение российских сил. Боевые действия разворачиваются на восточных участках региона, сообщают военные источники в понедельник, 19 января.

Ночные удары прошлись по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области — российские беспилотники атаковали электроподстанции, оставив без света значительные территории. Масштабные отключения электроэнергии зафиксированы также в Киевской области. Дроны наносили удары по военным и гражданским объектам в районах Харькова и Запорожья.

По данным телеграм-канала «Два майора», местные жители Саратовской области сообщили о работе системы ПВО над одним из нефтеперерабатывающих заводов региона.

Активность на северном направлении

Российские подразделения продолжают наступательные операции в Сумском, Глуховском и Краснопольском районах. На харьковском участке фронта группировка войск «Север» при поддержке авиации ведет ожесточенные бои в районе населенных пунктов Старица, Лиман, Волчанские Хутора, а также на участке Меловое-Хатнее.

В Купянске продолжаются позиционные столкновения. Южнее российские силы уничтожают переправы через реку Оскол в Купянске-Узловом. Красный Лиман окружается с восточной и южной сторон.

Боевые действия развернулись северо-западнее Северска, где российские войска выходят к Северскому Донцу — реке, проходящей вдоль линии фронта. Начались столкновения в районе населенных пунктов Озерное и Диброва.

Запорожское направление под давлением

На Константиновском направлении российские войска продолжают штурмовые действия на флангах. От Яблоновки передовые группы продвигаются в направлении Ильиновки — юго-западного пригорода Константиновки. Противник активно применяет беспилотники для противодействия.

В восточной части Запорожской области украинские силы предприняли встречные действия, пытаясь сковать подразделения группировки «Север». За сутки отбито пять контратак, уничтожены две единицы бронетехники ВСУ. Севернее российские войска вклиниваются в оборону противника в направлениях Терноватое и Воздвижевка.

Активные боевые действия продолжаются в нескольких ключевых районах, включая Лукьяновское, Новояковлевку и Павловку. В этих населенных пунктах происходят ожесточенные столкновения, однако российские военные продолжают продвижение.

В Приморском штурмовики завершили захват вражеских позиций и перешли к укреплению контроля над территорией. В Малокатериновке продолжаются атаки беспилотниками против украинских сил. В Лукьяновском российские десантники ведут наступление, контролируя ситуацию в районе.

Чехия поставит устаревшие самолеты

Президент Чехии Петр Павел заявил о готовности передать Украине несколько средних боевых самолетов для борьбы с дронами. По его словам, Чешская Республика может в короткие сроки предоставить технику, эффективную против беспилотников.

Речь идет о легких штурмовиках L-159 — достаточно старых моделях. На вооружении Чехии находится 24 таких самолета. Машина способна выполнять боевые задачи с использованием ракет AIM-9 и AGM-65, отмечает телеграм-канал «Военная хроника».

Дроны-матки в действии

Военные аналитики сообщают о применении российской армией дронов-носителей, которые транспортируют малые беспилотники на большие расстояния. Такие аппараты используются давно, но сейчас их число возросло. В российских вооруженных силах они получили название «Молния».

«Молния» выполняет функцию не только носителя, но и воздушного ретранслятора. Задача аппарата — выйти в заданный район, сбросить дроны и вернуться обратно.

Благодаря мощным усилителям сигнала на борту «Молний» увеличивается глубина работы, что позволяет доставать беспилотниками до районов ближнего и среднего тыла противника.

Украинские силы пытаются противодействовать этой тактике анализом частот управления и применением мощных комплексов радиоэлектронной борьбы, часто зарубежного производства. Однако засечь «Молнию» и попытаться перехватить ее удается только на обратном пути, когда ударные FPV-дроны уже отделились и отработали по целям, пишет «Военная хроника».

Ни глаз, ни рук - всё выбивают: ВСУ молятся, а наши наносят удар за ударом

Ни глаз, ни рук - всё выбивают: ВСУ молятся, а наши наносят удар за ударом
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
