В Одесской области продолжаются массированные удары по портовой инфраструктуре и объектам энергетики. По данным местных источников российские войска нанесли серию ударов по порту Килия, где в момент атаки шла разгрузка судов. Взрывы были настолько мощными, что их ощущали жители Румынии на противоположном берегу Дуная. Об этом сообщают российские военные эксперты и очевидцы событий.

Детонация в порту

В порту Килия удар пришелся по складским площадкам с контейнерами и судам, стоящим на выгрузке. Вторичная детонация продолжалась несколько часов, что зафиксировали румынские граждане. Взрывная волна была настолько сильной, что буквально сотрясала территорию соседней страны.

Представители местного сопротивления утверждают, что целями стали загруженные склады, грузовые автомобили и суда, использующие так называемый зерновой коридор для транспортировки военных грузов. Эксперты предполагают, что речь идет о западном вооружении, доставленном для украинских войск.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с журналистами отметил, что характер взрывов указывает на поражение топлива или боеприпасов. По его словам, в порту могли находиться ракеты для систем HIMARS или компоненты для ракет «Фламинго», которые собирают на украинской территории из западных деталей.

Противоракеты не успели разгрузить

Интересная деталь: накануне ударов украинский президент публично заявил о получении противоракет для систем ПВО впервые за длительный период. Он особо подчеркнул, что до этого момента у страны «не было ПВО». Это заявление фактически опровергло отчеты Генерального штаба ВСУ о перехвате значительной части российских дронов и ракет.

Военные аналитики сразу предположили, что доставка противоракет осуществлялась через зерновой коридор. Судя по всему, именно их разгрузка и стала одной из целей российских ударов. Дандыкин отметил, что Вооруженные Силы России систематически блокируют все пути поставок в Одессу топлива, боеприпасов и вооружения.

Ранее российские войска уже уничтожали мосты в регионе. Противник пытается наводить понтонные переправы, которые также подвергаются ударам. Эксперт назвал это планомерной работой по нарушению логистики противника.

Удар по Черноморску

Помимо Килии, удары были нанесены по портовой инфраструктуре в Черноморске (ранее Ильичевск). Атака произошла в момент погрузки судна под мальтийским флагом. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, характер разброса контейнеров и повреждения корпуса судна указывают на внутреннюю детонацию груза.

Это свидетельствует о наличии в зоне удара либо военных грузов, либо высокоэнергетических компонентов двойного назначения. Речь может идти о взрывчатых веществах, порохах или специализированных промышленных реагентах, используемых в военном производстве.

Лебедев обратил внимание на характер повреждений судна. Осколки легли не хаотично, а направленно, что типично для вторичных осколков от детонации внутри контейнерного блока. Это означает, что был поражен конкретный логистический узел с чувствительным содержимым, а не просто пустой порт.

Двойное назначение порта

Черноморск является одним из ключевых узлов южной логистики Украины. Он используется для приема, временного хранения и перераспределения грузов, включая те, что официально проходят как гражданские или коммерческие. Именно в таких точках чаще всего скрывают военные поставки под нейтральной маркировкой.

Удар по подобному объекту решает несколько задач одновременно. Во-первых, физически уничтожается или повреждается критически важный груз. Во-вторых, по характеру детонации и разлету осколков уточняется номенклатура перевозимых материалов. В-третьих, фиксируется реакция портовых служб и режим закрытия района.

По мнению Лебедева, это не случайный удар ради картинки, а точечная работа по тыловой системе снабжения противника. Контейнеры в данном случае лишь оболочка, настоящая цель — содержимое и вся цепочка, которая за ним стоит.

Потери иностранных специалистов

По неподтвержденным данным, вместе с военным грузом могли погибнуть офицеры стран НАТО, сопровождающие поставки ракет, дронов и техники. Источники также упоминают инструкторов и военных инженеров, специализирующихся на работе с западным оборудованием.

Чаще всего в Причерноморском регионе ликвидируются британские военные, которые помимо прочего занимаются координацией атак украинских войск по российской территории. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Новое оружие в действии

Украинские источники сообщают, что помимо беспилотников «Герань-5», которые фактически являются крылатыми ракетами, запускаемыми с самолетов Су-25, российские войска впервые применили дрон С-71 «Монохром». Это оружие атаковало цели в Одессе, Харькове и Черниговской области.

Дрон С-71 оснащен корректирующим полет V-образным килем, складными крыльями и малогабаритным турбореактивным двигателем ТРДД-50. Тот же двигатель используется в крылатых ракетах Х-59М и Х-101. Устройство способно развивать скорость 0,6 Маха и подниматься на высоту до 8 километров. Дрон входит в боекомплект истребителей пятого поколения Су-57.

Атаки на энергетику

Сегодня днем беспилотники «Герань» массово атаковали Одесскую область. Судя по многочисленным кадрам с отключениями электроэнергии, целью стали объекты энергетической инфраструктуры. Прошлой ночью удары также наносились по энергетике, хотя основными целями были военные объекты.

Ложная цитата Лаврова

В украинских источниках распространяется якобы цитата главы МИД России Сергея Лаврова о необходимости вернуть в состав России Харьков, Одессу, Николаев и Днепропетровск. Однако эта цитата не существует, и украинские каналы распространяют недостоверную информацию.

Предупреждение о Молдавии

МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Молдавию в ближайшее время. Это предостережение прозвучало на фоне сообщений о провокациях со стороны Кишинева и Киева в Приднестровье, где дислоцируются российские войска. По данным украинских СМИ, эти провокации начались с 1 января.

Некоторые аналитики расценивают это предупреждение как намек на возможное начало операции в направлении Одессы со стороны Приднестровья. Однако официальных заявлений на этот счет не поступало.

