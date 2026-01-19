Все новости Уфы и Башкортостана
Константиновка: ВС России в шаге от штурма. Что происходит на подступах к городу?

11:42, 19 янв 2026

Вооруженные силы России вплотную приблизились к началу штурма Константиновки в ДНР. Город находится в 68 километрах от Донецка. Украинские военные признают ухудшение обстановки в этом населенном пункте, который ранее был ключевым укрепленным районом ВСУ на подступах к Славянску и Краматорску.

Российские подразделения заняли позиции в городской черте и контролируют логистические маршруты. Офицер ВСУ с позывным «Мучной», бывший ультрас луганской «Зари», сообщил о перехвате российскими войсками инициативы в области логистики. Все въезды в город, подъездные пути и маршруты снабжения находятся под постоянным контролем.

FPV-дроны, включая модели на оптоволокне, существенно ограничивают передвижение украинских сил. По словам офицера ВСУ, центр «Рубикон» ведет охоту за тяжелой техникой, беспилотниками и средствами связи, что лишает украинскую сторону возможности эффективно действовать на данном участке. Российские войска закрепились в юго-восточной части Константиновки.

Боевые действия продолжаются в районе Берестка, Степановки и непосредственно в самом городе. Активные столкновения идут в Веролюбовке, где стороны борются за контроль над позициями, сообщает украинский военный паблик Military Analytics.

Полковник Константин Машовец из группы «Информационное сопротивление» отмечает, что российские силы приближаются к полному окружению города. При этом сейчас идет накопление сил и подготовка к штурму. По его оценке, противник не готов к немедленной полномасштабной атаке, но активно готовится к операции.

Машовец полагает, что после завершения боевых действий в районе Покровска-Мирнограда и анализа ситуации на Добропольском направлении начнется штурм Константиновки. По данным переписи 2001 года, население города составляло 94 886 человек. В советский период город был известен тремя стекольными заводами, выпускавшими до 23 процентов стекольной продукции СССР.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
