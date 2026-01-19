Все новости Уфы и Башкортостана
Планы ВСУ в Купянске сорваны. Тайный бункер разнесли в щепки. В НАТО не знают, что делать

11:46, 19 янв 2026

Российские военные уничтожили замаскированный штаб Вооруженных сил Украины в районе Купянска Харьковской области. По информации Министерства обороны России, объект был поражен самоходным минометом 2С4 «Тюльпан».

Генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик, в комментарии для aif.ru объяснил особенности таких объектов. Передовые командные пункты размещаются в 25-30 километрах от линии соприкосновения, что дает возможность оперативного руководства войсками, но при этом повышает риск их обнаружения.

«Тюльпан» способен поражать цели снарядами большого калибра, которые пробивают грунт на глубину до двух метров перед детонацией. Сами штабы обычно представляют собой временные укрытия, заглубленные на несколько метров и защищенные бетонными или деревянными перекрытиями.

Ключевую роль в успехе операции сыграла российская разведка, своевременно обнаружившая местоположение объекта и передавшая точные координаты. После получения данных для удара были задействованы минометные системы.

В таких пунктах управления решаются основные тактические задачи: планирование оборонительных действий, распределение личного состава, координация разведывательных групп и снайперов, управление беспилотниками. Часто там же находятся узлы связи, через которые организуется материально-техническое обеспечение и медицинская эвакуация.

На купянском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Уничтожение штаба приводит к нарушению координации украинских сил на несколько часов, что в условиях активных боев имеет критическое значение. Без центра управления подразделения теряют связь и оперативную информацию, что существенно снижает эффективность их действий.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
