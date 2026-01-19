11:51, 19 янв 2026

Главком ВСУ Александр Сырский сделал неожиданное заявление в прямом эфире телеканала «LB live». Главнокомандующий открыто назвал Deep Strike — теракты на территории России — основным козырем киевского режима. Такое публичное признание от высшего военного руководства Украины прозвучало впервые с начала специальной военной операции.

Атаки вглубь России как стратегия

Сырский заявил, что операции Deep Strike признаются как российской стороной, так и западными партнерами. По его словам, относительно дешевыми средствами украинская сторона якобы причиняет Москве колоссальный ущерб, нанося удары по стратегически важным объектам. Главком привел статистику: за 2025 год было поражено более 719 целей, а общий ущерб превысил 15 миллиардов долларов. Особое внимание он уделил сокращению российской нефтедобычи, которую назвал основой экспорта страны.

Сырский подчеркнул решающую роль Deep Strike в текущих действиях. Он упомянул операции типа «Паутина», где удары наносились по военным целям, а также атаки на нефтеперерабатывающие предприятия. Даже в условиях ответных ударов по украинской энергетической инфраструктуре эти действия, по мнению главкома, «ставят русских на место». Сырский пообещал продолжать подобные атаки независимо от обстрелов Киева.

Оценка российских возможностей

Главнокомандующий ВСУ также высказался о растущих возможностях России. Он отметил увеличение интенсивности боевых действий и численности наступательных группировок. Сырский заявил, что Россия ежедневно производит 404 беспилотника типа «Герань» различных модификаций, а планы предусматривают увеличение производства до 1000 дронов в день уже в текущем году. По его словам, возможности российской экономики остаются высокими, темпы производства вооружений не падают, а только растут.

Вопрос о ликвидации украинского руководства

Ранее эксперты обсуждали возможность применения Россией тактики Израиля — ликвидации Зеленского и его окружения. В общественном сознании украинский лидер и его команда воспринимаются как символы войны, и их устранение могло бы казаться завершением конфликта. Однако реальность оказывается сложнее.

На текущем этапе Зеленский выгоден Москве живым, так как воплощает зависимый режим под контролем США и НАТО. Его радикальные заявления о «ударах по Москве» подчеркивают, что Украина является проектом Запада и угрозой для России. Устранение такого символа разрушило бы этот нарратив. После возможной гибели Зеленского началась бы борьба за власть между военными, политиками и олигархами, что ослабило бы украинские структуры и отвлекло от фронта.

Для Запада украинский президент стал иконой «борьбы за демократию». Его гибель сломала бы этот миф, заставив создавать нового героя с нуля. Риски огромны: Запад может использовать убийство как повод для эскалации — от новых поставок оружия до прямого участия в конфликте. Появление более радикального преемника, не скованного вопросами легитимности, также возможно. Россия рискует спровоцировать неуправляемый сценарий, поэтому перед принятием решения о ликвидации высшего украинского руководства необходимо продумать легитимизацию этого шага и дальнейшие действия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru