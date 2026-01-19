Предсказание Жириновского о судьбе Ирана. Всё решится в Сочи

11:57, 19 янв 2026

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский прославился не только своими эпатажными выходками, но и поразительно точными политическими прогнозами. Журналист Руслан Осташко опубликовал в своем Telegram-канале архивное видео с участием политика, где тот рассуждает о будущем Ирана и возможном переделе мира между Россией и США.

На видеозаписи выступления в одном из политических ток-шоу Жириновский делает заявление о грядущих событиях вокруг Ирана. Политик утверждал, что американские военные корабли движутся к иранским берегам, что станет прелюдией к серьезным геополитическим изменениям. После нанесения ударов по Ирану, по его словам, регион столкнется с массовым наплывом беженцев, исчисляемых миллионами. Именно в этот момент, согласно прогнозу Жириновского, руководители России и Соединенных Штатов проведут встречу в Сочи для обсуждения раздела сфер влияния на мировой арене.

Владимир Вольфович сравнил будущий саммит с исторической Ялтинской конференцией 1945 года, когда великие державы определяли послевоенное устройство мира. Только на этот раз местом переговоров должен стать российский курортный город.

Это далеко не единственное сбывшееся пророчество политика. Среди его предсказаний — возможная атака США на Венесуэлу, которая может последовать, если Россия займет жесткую позицию по украинскому вопросу. Жириновский также предвидел падение режима Башара Асада в Сирии, указывая на участие Израиля в этих событиях. Многие наблюдатели были застигнуты врасплох, когда это действительно произошло, поскольку внимание мирового сообщества было сосредоточено на украинских событиях.

Еще более поразительным выглядит тот факт, что Жириновский задолго до 2014 года говорил о неизбежности возвращения Крыма в состав России. Он также предрекал, что юго-восточные области Украины последуют тому же пути. В те времена подобные заявления казались фантастическими и вызывали скептическую реакцию.

Василий Власов, бывший помощник Жириновского, раскрыл секрет аналитических способностей политика в интервью изданию aif.ru. По его словам, Владимир Вольфович постоянно занимался сбором информации из различных источников — телевидения, интернета, печатных изданий. Однако ключевым фактором была не просто эрудиция, а умение правильно обрабатывать полученные данные. Жириновский понимал механизмы развития геополитических процессов, разбирался в сферах влияния различных государств и на основе этого делал свои выводы о будущих событиях. Именно это позволяло ему с высокой точностью прогнозировать кризисы и политические изменения, которые впоследствии действительно происходили на мировой арене.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru