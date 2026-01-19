12:02, 19 янв 2026

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что любая попытка атаки или похищения верховного лидера страны Али Хаменеи приведет к серьезному конфликту. Об этом сообщают источники, анализирующие военно-политическую обстановку в регионе Персидского залива.

Иранский лидер подчеркнул, что основные трудности, с которыми сталкивается население республики, связаны с длительной враждебной политикой Вашингтона и введенными ограничительными мерами со стороны США и их партнеров. В этой связи Тегеран рассматривает потенциальное силовое воздействие на верховного руководителя как акт прямой агрессии.

По информации военных аналитиков, Иран может ответить ударами по американским военным объектам в Персидском заливе, Ираке и на территории Израиля. Несколько дней назад радиостанция УВБ-76 передала сообщение с упоминанием слова «Симургия» — название мифического существа из иранской культуры, которое также соотносится с обозначением одной из иранских ракетных систем.

Американская разведка усилила активность

Американские беспилотные летательные аппараты-разведчики ведут мониторинг иранских границ более семнадцати часов подряд. В зоне Персидского залива зафиксировано присутствие БПЛА типа MQ-4C Triton и других разведывательных дронов. Эти аппараты ранее применялись для наведения украинских беспилотников и ракет по российским регионам, в том числе в акватории Черного моря в 2024 году.

Управление гражданской авиации Ирана рассматривает возможность временного закрытия воздушного пространства на период от нескольких дней до недель. Причиной называется наращивание американского военного присутствия в регионе.

Военное присутствие США на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты перебрасывают на Ближний Восток дополнительные военные ресурсы. Авианосец Abraham Lincoln направляется из Южно-Китайского моря, а авианосец Gerald Ford — из Атлантики. Стратегические бомбардировщики B-1 и B-2 переведены в режим повышенной боевой готовности.

В странах Персидского залива развертываются дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot. В регион перебрасываются самолеты-заправщики и транспортная авиация с системами противовоздушной обороны. США также переместили из Великобритании в Иорданию двенадцать истребителей F-15, дополнив восемнадцать самолетов, доставленных на прошлой неделе.

Изменение приоритетов американской политики

На фоне бюджетных ограничений Вашингтон корректирует свою стратегию в отношении прежних союзников для перераспределения военных ресурсов. В Сирии вооруженные группировки захватили город Табку, плотину, авиабазу и часть провинции Ракка, а также территории провинции Дейр-эз-Зор, включая нефтяные месторождения Аль-Омар и завод Коноко.

США воздерживаются от вмешательства в сирийские события, оставив без поддержки курдские силы. Курды Рожавы были вытеснены за реку Евфрат и потеряли контроль над частью нефтяных объектов, что ставит под вопрос экономическую устойчивость региона. Курдские формирования, которые полагались на американскую военную помощь, оказались без внешней поддержки в конфликте с противоборствующими группировками.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим в Иране и обещал содействие, однако вооруженные группы, нападавшие на силы правопорядка, были задержаны или ликвидированы, а власти Ирана восстановили контроль над ситуацией. Тридцатого января в Соединенных Штатах возможен очередной шатдаун из-за несогласования бюджета.

Несмотря на внутриполитические сложности, Вашингтон продолжает демонстрировать силовую позицию в отношении иранского руководства, что создает напряженность в регионе Персидского залива и может привести к эскалации противостояния между двумя государствами.

