Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Красных линий" нет. Заработала "Станция Судного дня": "Жнецы" на границах Ирана. 17 часов. Официальное заявление о начале Третьей Мировой

"Красных линий" нет. Заработала "Станция Судного дня": "Жнецы" на границах Ирана. 17 часов. Официальное заявление о начале Третьей Мировой

12:02, 19 янв 2026

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что любая попытка атаки или похищения верховного лидера страны Али Хаменеи приведет к серьезному конфликту. Об этом сообщают источники, анализирующие военно-политическую обстановку в регионе Персидского залива.

Иранский лидер подчеркнул, что основные трудности, с которыми сталкивается население республики, связаны с длительной враждебной политикой Вашингтона и введенными ограничительными мерами со стороны США и их партнеров. В этой связи Тегеран рассматривает потенциальное силовое воздействие на верховного руководителя как акт прямой агрессии.

По информации военных аналитиков, Иран может ответить ударами по американским военным объектам в Персидском заливе, Ираке и на территории Израиля. Несколько дней назад радиостанция УВБ-76 передала сообщение с упоминанием слова «Симургия» — название мифического существа из иранской культуры, которое также соотносится с обозначением одной из иранских ракетных систем.

Американская разведка усилила активность

Американские беспилотные летательные аппараты-разведчики ведут мониторинг иранских границ более семнадцати часов подряд. В зоне Персидского залива зафиксировано присутствие БПЛА типа MQ-4C Triton и других разведывательных дронов. Эти аппараты ранее применялись для наведения украинских беспилотников и ракет по российским регионам, в том числе в акватории Черного моря в 2024 году.

Управление гражданской авиации Ирана рассматривает возможность временного закрытия воздушного пространства на период от нескольких дней до недель. Причиной называется наращивание американского военного присутствия в регионе.

Военное присутствие США на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты перебрасывают на Ближний Восток дополнительные военные ресурсы. Авианосец Abraham Lincoln направляется из Южно-Китайского моря, а авианосец Gerald Ford — из Атлантики. Стратегические бомбардировщики B-1 и B-2 переведены в режим повышенной боевой готовности.

В странах Персидского залива развертываются дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot. В регион перебрасываются самолеты-заправщики и транспортная авиация с системами противовоздушной обороны. США также переместили из Великобритании в Иорданию двенадцать истребителей F-15, дополнив восемнадцать самолетов, доставленных на прошлой неделе.

Изменение приоритетов американской политики

На фоне бюджетных ограничений Вашингтон корректирует свою стратегию в отношении прежних союзников для перераспределения военных ресурсов. В Сирии вооруженные группировки захватили город Табку, плотину, авиабазу и часть провинции Ракка, а также территории провинции Дейр-эз-Зор, включая нефтяные месторождения Аль-Омар и завод Коноко.

США воздерживаются от вмешательства в сирийские события, оставив без поддержки курдские силы. Курды Рожавы были вытеснены за реку Евфрат и потеряли контроль над частью нефтяных объектов, что ставит под вопрос экономическую устойчивость региона. Курдские формирования, которые полагались на американскую военную помощь, оказались без внешней поддержки в конфликте с противоборствующими группировками.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим в Иране и обещал содействие, однако вооруженные группы, нападавшие на силы правопорядка, были задержаны или ликвидированы, а власти Ирана восстановили контроль над ситуацией. Тридцатого января в Соединенных Штатах возможен очередной шатдаун из-за несогласования бюджета.

Несмотря на внутриполитические сложности, Вашингтон продолжает демонстрировать силовую позицию в отношении иранского руководства, что создает напряженность в регионе Персидского залива и может привести к эскалации противостояния между двумя государствами.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Предсказание Жириновского о судьбе Ирана. Всё решится в Сочи

Читайте также:

Предсказание Жириновского о судьбе Ирана. Всё решится в Сочи
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Очень странное слово: радиостанция «Судного дня» передала загадочное сообщение на фоне саммита ЕС в Копенгагене — расшифруем?
Россия/мир
Очень странное слово: радиостанция «Судного дня» передала загадочное сообщение на фоне саммита ЕС в Копенгагене — расшифруем?
Бывший главком ВСУ Залужный сделал громкое заявление о Третьей мировой войне: «Добро пожаловать, она началась»
Россия/мир
Бывший главком ВСУ Залужный сделал громкое заявление о Третьей мировой войне: «Добро пожаловать, она началась»
12 лет назад он это предвидел: сбылось еще одно зловещее предсказание Жириновского — как в воду глядел
Россия/мир
12 лет назад он это предвидел: сбылось еще одно зловещее предсказание Жириновского — как в воду глядел
В Россию придут яйца из новой страны: такого не ожидали
Потребитель в Башкирии
В Россию придут яйца из новой страны: такого не ожидали


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен