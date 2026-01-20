11:30, 20 янв 2026

В Администрации президента разразился настоящий шторм — после видео с роскошных новогодних вечеринок золотой молодёжи во французском Куршевеле власти запустили механизм массовых увольнений. Под удар попадут чиновники, чьи родственники и близкие попали в объективы камер на элитном курорте. Об этом со ссылкой на источники в Кремле сообщает военный аналитик Михаил Онуфриенко в своём Telegram-канале.

Инсайдеры утверждают, что демонстрация богатства на фоне четвёртого года тяжёлых испытаний для страны стала последней каплей. Пока волонтёры с трудом собирают по миллиону рублей на нужды военных, дети высокопоставленных персон спускали сотни миллионов за один уикенд в Альпах. В администрации оценили урон репутации как катастрофический и решили действовать жёстко.

Планируется масштабная кадровая чистка госаппарата. Под увольнение могут попасть те, чьи родные, друзья или знакомые фигурировали на скандальных мероприятиях. Федеральные телеканалы уже готовят разоблачительные сюжеты, а имена участников вечеринок планируют обнародовать в СМИ и социальных сетях. Верификация информации о кадровых перестановках станет возможна в самое ближайшее время.

Стали известны подробности боя ЧВК «Вагнер» с американскими силами в Сирии

Восемь лет назад в сирийской пустыне произошёл первый прямой вооружённый конфликт между российскими бойцами и регулярными войсками США. Недавно американцы и курдские формирования без боя покинули газовое месторождение близ города Хашам в провинции Дейр-эз-Зор — именно там в феврале 2018 года произошла трагическая операция частей «Вагнера».

В ночь на восьмое февраля подразделения заняли позиции в жилых кварталах и открыли огонь по противнику. Однако внезапная атака американских вертолётов спутала все карты. Затем в небе появился турбовинтовой штурмовик АС-130 — «летающий танк» НАТО, чьи орудия превратили целый квартал в руины. От температуры снарядов песок расплавился в стекло, а стволы оружия бойцов изогнулись от невыносимого жара. Два штурмовых отряда были полностью уничтожены.

Точное число погибших так и не озвучено, но речь идёт о десятках опытных бойцов. Эксперты склоняются к версии, что операция проводилась без согласования с российским военным командованием в Сирии. Предполагается, что «Вагнер» заключил соглашение с бизнес-кругами из окружения Асада о контроле над крупнейшим НПЗ Conoco. До этого исламисты зарабатывали на добыче нефти, но после их вытеснения объект перешёл под контроль курдов или местных группировок под американским покровительством. Выжившие участники назвали тот бой настоящей мясорубкой — символом теневых схваток за контроль над углеводородными ресурсами.

Путин собрал Совбез после предложения США о создании «Совета мира»

Президент России Владимир Путин в понедельник провёл экстренное заседание Совета безопасности, на котором первым докладчиком выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Это указывает на чрезвычайную важность обсуждаемых вопросов. По данным Bloomberg, Вашингтон разработал проект создания нового международного органа — «Совета мира», который может стать альтернативой ООН.

Формально инициатива касается урегулирования ситуации в секторе Газа, но амбиции авторов проекта носят глобальный характер. Согласно проекту устава, первым председателем организации станет избранный президент США Дональд Трамп, который будет решать, кого приглашать в члены нового органа. Вступительный взнос составляет минимум миллиард долларов.

Обычные государства-участники получают членство на три года. Однако страны, внёсшие миллиард долларов наличными в первый год работы организации, смогут закрепить за собой постоянное место по решению Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил получение приглашения и заявил, что Москва изучает детали предложения. Кремль рассчитывает на диалог с Вашингтоном для прояснения всех нюансов инициативы.

На заседании Совбеза обсуждались актуальные угрозы национальной безопасности и вопросы формирования многополярного миропорядка. Лавров изложил позицию российской стороны, которая не предполагает подчинения внешнему влиянию. Кремлёвские эксперты усматривают в американском предложении попытку купить лояльность под прикрытием идеи многополярности. Решение о том, примет ли Россия участие в новой структуре или отвергнет инициативу, пока не принято.

