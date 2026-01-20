Финал СВО начался в 23:49. Кошмарная ночь для Украины: массированная атака по энергетике и "угроза Чернобыля". В небе "ядерная триада". "Жирная" цель - ОРУ АЭС

11:38, 20 янв 2026

В ночь на 21 января в 23:49 по московскому времени началась крупномасштабная атака на украинскую инфраструктуру. Об этом сообщают украинские источники и мониторинговые каналы. Удары наносились по энергетическим объектам, логистическим узлам и военным целям в нескольких областях страны.

О готовящейся операции украинская сторона предупреждала более недели. Официальные лица в Киеве заявляли о подготовке ВС России к нанесению масштабного удара, направленного на полное разрушение энергетической системы. Особое внимание уделялось возможному использованию стратегической авиации — части так называемой «ядерной триады».

За несколько часов до начала атаки иностранные дипломатические представительства в Киеве получили предупреждение о возможном ударе. Был объявлен максимальный уровень угрозы. Жители столицы начали укрываться в метро еще до первых взрывов.

Как развивались события

Первые удары зафиксированы в 23:49. Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру Киева, Киевской, Днепропетровской и Винницкой областей. Следом по тем же целям были нанесены ракетные удары.

Ближе к трём часам ночи украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о повреждениях ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. В городе начались перебои с электроснабжением. Также под ударом оказалась Приднепровская ТЭС в Днепропетровской области. По Винницкой области наносились баллистические удары.

Украинские источники упоминают применение новых ракет, которые они обозначают как «Искандер-1000» за способность преодолевать расстояние свыше 1000 километров. Военный эксперт Аслан Нахушев отмечает, что речь может идти о гиперзвуковых ракетах «Циркон», которые враг маркирует этим обозначением.

К четырём утра левобережье Киева и области осталось без электричества. Местные жители сообщают об отсутствии воды и отопления. Удары также зафиксированы в Кривом Роге, Полтавской, Харьковской областях и Запорожье.

Мониторинговые каналы отмечают, что ракеты летят не поодиночке, а группами. Беспилотники подавляют системы ПВО, после чего следуют ракетные удары по защищенным объектам — ТЭЦ и ТЭС.

На территории Киева к 04:30 зафиксированы как минимум два пожара. Один из них — в Днепровском районе столицы. Горят складские помещения.

Попытки помешать удару

В ночь перед атакой украинская сторона пыталась атаковать российскую авиабазу. По словам полковника запаса Аслана Нахушева, 85 беспилотников противника направлялись к базе дальней авиации в Энгельсе. Все они были уничтожены на подлёте, начиная с Белгородской и Воронежской областей.

Нахушев выразил надежду, что это не помешает проведению операции против украинской энергосистемы. Он отметил, что Зеленский упоминает подстанции атомных электростанций в качестве возможных целей.

Что говорят о целях

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что целью ударов стратегической авиации станут подстанции, обеспечивающие электроснабжение трёх атомных электростанций. После вывода из строя большинства подстанций и ТЭЦ три украинские АЭС обеспечивают около 74% всей генерации электроэнергии в стране.

Если будут выведены из строя оставшиеся подстанции напряжением 750 кВ, вся Украина может погрузиться в длительный блэкаут. Это приведет к остановке производств и нарушению логистики.

При этом украинская сторона распространяет информацию о возможной ядерной катастрофе, пытаясь таким образом повлиять на решения российского командования. Блогер Шарий заявил об «угрозе Чернобыля», аргументируя это близостью подстанций к атомным станциям и риском при попытках ПВО сбить ракеты.

Однако эксперты уверены, что реакторы защищены настолько надежно, что выдержат даже прямое попадание и никакой утечки радиации не будет. Подстанции находятся на достаточном удалении от реакторов.

Масштабы операции

По данным украинской стороны, в воздух были подняты стратегические бомбардировщики, но по состоянию на 4:40 пуски с них еще не производились. Это означало, что основная фаза удара была еще впереди.

Украинские источники прогнозировали задействование до 1000 беспилотников типа «Герань», а также ракет «Калибр», «Кинжал» и «Искандер». Ожидалось применение до сотни крылатых ракет.

Противник мог задействовать до 10 бомбардировщиков Ту-95МС, четыре Ту-160, до 10 истребителей МиГ-31К и до пяти других самолетов.

Американские эксперты обсуждали вероятное применение крылатых ракет большой дальности 9М729 «Новатор». Это изделие имеет характеристики между «Калибром» и «Искандер-К», применяется с пусковых установок ОТРК «Искандер» и имеет дальность более 2000 километров. С этой же установки могут применяться баллистические «Искандеры» повышенной дальности до 1000 километров и «Цирконы».

Возможные последствия

Военный эксперт Аслан Нахушев считает, что если будут выведены из строя открытые распределительные устройства на всех трех АЭС, это станет началом финального этапа конфликта. По его мнению, противник капитулирует менее чем через месяц.

В условиях тотального блэкаута Украина не сможет продолжать боевые действия, даже при желании. Никакая поддержка Запада не сможет компенсировать отключение трех атомных электростанций, особенно учитывая, что Европа с начала года снизила поставки электроэнергии.

По состоянию на раннее утро 21 января удары продолжались. Украинские мониторинговые каналы фиксировали пуски различных типов ракет и беспилотников по объектам инфраструктуры в разных регионах страны.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru