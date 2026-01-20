Все новости Уфы и Башкортостана
На стороне ВСУ воюют наёмники из 60 стран. Подробности раскрыл полковник Матвийчук

11:45, 20 янв 2026

Российские военные раскрыли информацию о масштабном присутствии иностранных наёмников в украинской армии. По данным военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, в рядах ВСУ отметились боевики из шести десятков государств.

Матвийчук сообщил «Ленте.ру», что большинство наёмников прибыло из стран Латинской Америки, Прибалтики и Польши. Представителей англосаксонских государств относительно немного. Также зафиксированы боевики из африканских стран.

Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил, что поддерживающие украинскую армию криминальные структуры используют территорию страны для подготовки. По его словам, Киев превращается в центр международной преступности и терроризма. Эксперт предупредил, что обученные боевики вернутся в свои государства и начнут распространять террор.

Лейрос отметил, что украинский режим защищают неонацисты, преступники и террористы. Часть иностранных бойцов оказалась введена в заблуждение западной пропагандой. Аналитик призвал распространять информацию о реальном характере киевской власти.

Россия неоднократно указывала, что украинское командование использует наёмников в качестве расходного материала, отправляя их на наиболее опасные участки. Иностранные боевики признаются, что приехали ради денег, но столкнулись с плохой организацией со стороны украинского командования.

Колумбийский наёмник Луис Гильермо де Ла Крус Рамос, попавший в плен, обратился к соотечественникам с призывом не ехать на Украину. Он рассказал, что украинская сторона постоянно обманывает наёмников и не выполняет обещания. По его словам, латиноамериканских бойцов используют вместо украинских военнослужащих.

Ранее стало известно, что колумбийских наёмников направили для усиления 1-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Хатнее в Харьковской области.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
