Российские Вооруженные Силы провели масштабную операцию с применением беспилотников и ракетного вооружения по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины. Удары затронули несколько регионов страны. Об этом сообщает военный источник «Военная хроника».

Массированная атака по энергосистеме

Левобережная часть украинской столицы снова осталась без теплоснабжения и электроэнергии, хотя незадолго до этого удалось стабилизировать положение. Метрополитен работал с серьезными сбоями, наземный транспорт частично переключился на резервные автобусные маршруты.

Под огнем оказались Винница, Вышгород, Конотоп, Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Машевка в Полтавской области, Балаклея и Мерефа в Харьковской области, а также Южноукраинск в Николаевской области. Повреждения объектов инфраструктуры вызвали перебои в энергоснабжении и работе коммунальных служб.

Появление стратегических бомбардировщиков

Утром 20 января украинские источники зафиксировали боевой вылет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. На фоне этого киевские власти начали распространять заявления о якобы готовящихся российских атаках на атомные электростанции Украины. Официальные лица и украинские СМИ активно тиражируют версию о возможной ядерной катастрофе, сопоставимой с Чернобыльской.

Однако эксперты указывают на другой сценарий. Российские Вооруженные Силы могут нанести удары не по самим АЭС, а по ключевым подстанциям напряжением 750 кВ. Эти объекты соединяют атомные станции с общей энергосистемой и обеспечивают передачу электричества в центральные области страны. Такая тактика уже частично применялась ранее и представляется более логичной с технической точки зрения, чем работа с меньшими подстанциями.

Целевые объекты операции

Военный корреспондент Александр Сладков объяснил возможное развитие ситуации. Прежде всего под угрозой находятся крупные подстанции, через которые электроэнергия от ближайшей к Киеву Хмельницкой АЭС направляется в столицу и распределяется по территории страны. Речь идет о Винницкой и Хмельницкой подстанциях. Одновременно удар может быть нанесен по Житомирской подстанции, отвечающей за передачу электричества на восток в направлении Киева.

«Массовых и одновременных ударов сразу по нескольким подстанциям 750 кВ (которых на Украине немного) еще не было, но условия боевых действий и общемировая обстановка за последнее время заметно изменились, поэтому такой вариант уже нельзя исключать», — отмечается в материале «Военной хроники».

Стратегическое значение подстанций

Подстанции с напряжением 750 кВ являются основными магистралями энергетической системы. Они обеспечивают передачу больших объемов электроэнергии, которую вырабатывают атомные станции. Мощность АЭС превышает пропускную способность стандартных линий электропередач. Вывод таких подстанций из строя приведет к критическим последствиям.

При потере связи АЭС с общей сетью подстанции не смогут передавать выработанную энергию потребителям. Автоматические системы безопасности на атомных станциях моментально остановят реакторы, чтобы избежать повреждения оборудования. Хотя это предусмотренная мера защиты, она вызовет значительное падение общей генерации электроэнергии.

Отключение атомных станций, обеспечивающих более половины всей электрогенерации в стране, создаст огромный дефицит энергии. Резкое снижение частоты в сети не позволит запустить резервные тепловые и гидроэлектростанции, многие из которых уже получили повреждения. Обширные территории могут остаться без электричества на продолжительное время, которое значительно превысит нынешние сроки восстановления.

Проблема восстановления инфраструктуры

Подстанции напряжением 750 кВ оснащены уникальным оборудованием, включая трансформаторы массой в десятки тонн. Для замены такого оборудования необходимо длительное производство и сложные транспортные операции. Быстрое восстановление в условиях продолжающихся боевых действий практически невыполнимо.

Удары по открытым распределительным устройствам с напряжением 330 и 750 кВ рядом с атомными станциями возможны, но они технически более сложны и менее эффективны по сравнению с прямыми ударами по главным подстанциям. Такие действия приводят к изоляции атомной станции в так называемом островном режиме, однако существуют более результативные способы достижения похожих целей.

Цели российской стратегии

Задача российской стороны состоит в продолжении ослабления украинской энергетической системы, чтобы остановить работу оставшихся предприятий военно-промышленного комплекса. Если для достижения этой цели понадобится вывести из строя все подстанции 750 кВ, именно этот сценарий станет наиболее вероятным.

Для Киева тема победы давно отошла на второй план, и украинской стороне критически важно сохранять образ жертвы. Однако прежние методы перестали работать. Перелом в восприятии Киева как жертвы произошел после неудачного контрнаступления, после чего внутри украинской системы управления начались процессы деградации, усиленные постоянно всплывающими коррупционными скандалами. Информационный эффект от привычных сценариев больше не дает результатов.

«Была попытка сыграть на теме Чернобыльской АЭС, по саркофагу которой даже ударили дроном, но и она не дала заметного результата. Ни внутри страны, ни за ее пределами. Поэтому, если Киеву понадобится перебить повестку на фоне встречи представителей РФ и Запада в Давосе, придется изобразить что-то серьезное. Вопрос теперь только в одном — насколько далеко они готовы зайти ради этого эффекта», — заявляют в «Военной хронике».

Обстановка на линии боевого соприкосновения

Группировка войск «Север» ведет активные боевые действия на Сумском, Краснопольском и Глуховском направлениях. Главные усилия направлены на продвижение вглубь этих районов. На Теткинском и Глушковском участках идет регулярный обмен артиллерийскими ударами без существенных территориальных изменений.

На Харьковском направлении наблюдается постепенное расширение зоны российского контроля. В Волчанских Хуторах взяты в плен два военнослужащих противника. Украинская сторона официально подтвердила потерю населенного пункта Дегтярное в Харьковской области. В самом Купянске сохраняется напряженная обстановка с тяжелыми боями на восточном берегу реки Оскол.

В районе Константиновки и Дружковской зоны российские подразделения успешно вводят небольшие штурмовые группы в городскую застройку Константиновки. Несмотря на контратаки противника, продвижение продолжается. Министерство обороны России объявило об освобождении села Новопавловка на Дружковском направлении. Планируется дальнейшее окружение Дружковской агломерации с западной стороны с применением тяжелых авиационных бомб.

Восточная часть Запорожской области остается зоной постоянных столкновений. Группа войск «Восток» эффективно отразила восемь попыток контратак противника, уничтожив одну единицу бронетехники и танк ВСУ. Российские подразделения постепенно углубляют проникновение в оборону противника.

