Военный корреспондент Александр Сладков поделился видением дальнейшего развития специальной военной операции и объяснил механизм превращения бывших партнеров России во врагов. По его словам, враждебность соседних стран — это не их собственная инициатива, а результат команд из-за океана.

Сладков напомнил, что два десятилетия назад Россия и Швеция были партнерами и даже проводили общие военные учения под названием «Снежинка». Никаких разногласий между странами не существовало. Однако ситуация кардинально изменилась после указаний из Вашингтона и Лондона — вчерашние союзники внезапно превратились во врагов.

Корреспондент указывает на глобальную игру крупных западных центров власти как на первопричину текущего противостояния. Он отметил выступление президента Путина в Мюнхене, которое состоялось через год после «Снежинки». Тогда российский лидер открыто заявил о недопустимости дальнейшего продвижения западных вооруженных сил к российским рубежам. Однако предупреждение осталось без внимания, что и запустило механизм взаимного недоверия.

По убеждению военкора, специальная военная операция имеет конкретные основания. Как только эти основания исчезнут, конфликт завершится — это должны осознать и в России, и на Западе.

Сладков категорически исключает возможность безвозмездной передачи российских богатств кому-либо. Все природные ресурсы страны принадлежат ее народу, и отобрать их силой невозможно. Единственные, кто может рассчитывать на особые условия, — это семьи погибших военнослужащих, которым государство должно обеспечить достойную компенсацию.

Относительно новых «противников» корреспондент высказался с долей иронии, упомянув последние геополитические маневры Швеции. При этом он подчеркнул готовность России отстаивать национальные интересы в условиях нарастающего давления со стороны Запада.

Тем временем вице-премьер Швеции Эбба Буш заявила, что после Гренландии страна может стать следующей целью США из-за обширных запасов полезных ископаемых. Она отметила необходимость самостоятельного управления ресурсами и выразила намерение сделать Швецию труднодоступной для внешних игроков вроде Дональда Трампа. Власти намерены разработать более жесткую стратегию развития минеральной отрасли с акцентом на безопасность поставок и независимость государства.

