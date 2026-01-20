Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Военкор Сладков раскрыл карты: что будет с СВО и кто превращает соседей России в противников

Военкор Сладков раскрыл карты: что будет с СВО и кто превращает соседей России в противников

12:04, 20 янв 2026

Военный корреспондент Александр Сладков поделился видением дальнейшего развития специальной военной операции и объяснил механизм превращения бывших партнеров России во врагов. По его словам, враждебность соседних стран — это не их собственная инициатива, а результат команд из-за океана.

Сладков напомнил, что два десятилетия назад Россия и Швеция были партнерами и даже проводили общие военные учения под названием «Снежинка». Никаких разногласий между странами не существовало. Однако ситуация кардинально изменилась после указаний из Вашингтона и Лондона — вчерашние союзники внезапно превратились во врагов.

Корреспондент указывает на глобальную игру крупных западных центров власти как на первопричину текущего противостояния. Он отметил выступление президента Путина в Мюнхене, которое состоялось через год после «Снежинки». Тогда российский лидер открыто заявил о недопустимости дальнейшего продвижения западных вооруженных сил к российским рубежам. Однако предупреждение осталось без внимания, что и запустило механизм взаимного недоверия.

По убеждению военкора, специальная военная операция имеет конкретные основания. Как только эти основания исчезнут, конфликт завершится — это должны осознать и в России, и на Западе.

Сладков категорически исключает возможность безвозмездной передачи российских богатств кому-либо. Все природные ресурсы страны принадлежат ее народу, и отобрать их силой невозможно. Единственные, кто может рассчитывать на особые условия, — это семьи погибших военнослужащих, которым государство должно обеспечить достойную компенсацию.

Относительно новых «противников» корреспондент высказался с долей иронии, упомянув последние геополитические маневры Швеции. При этом он подчеркнул готовность России отстаивать национальные интересы в условиях нарастающего давления со стороны Запада.

Тем временем вице-премьер Швеции Эбба Буш заявила, что после Гренландии страна может стать следующей целью США из-за обширных запасов полезных ископаемых. Она отметила необходимость самостоятельного управления ресурсами и выразила намерение сделать Швецию труднодоступной для внешних игроков вроде Дональда Трампа. Власти намерены разработать более жесткую стратегию развития минеральной отрасли с акцентом на безопасность поставок и независимость государства.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Сводка с линии СВО на 20 января: прилёт по АЭС, стратегическая авиация России поднята в небо. Катастрофа отменяется

Читайте также:

Сводка с линии СВО на 20 января: прилёт по АЭС, стратегическая авиация России поднята в небо. Катастрофа отменяется
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

«Мне доставалось очень часто»: Сладков заявил, что в отношении него возбуждали уголовное дело — в чем подозревали военкора
Россия/мир
«Мне доставалось очень часто»: Сладков заявил, что в отношении него возбуждали уголовное дело — в чем подозревали военкора
Военкор Сладков честно рассказал, что думают о возможной заморозке конфликта на Украине российские бойцы в зоне СВО: «Заговорят о предательстве Кремля»
Россия/мир
Военкор Сладков честно рассказал, что думают о возможной заморозке конфликта на Украине российские бойцы в зоне СВО: «Заговорят о предательстве Кремля»
«Это жалость или договорняк?»: военкор Сладков сделал резкий выпад в адрес командования — Киев не планирует сдаваться, поэтому нужно что-то решать уже сейчас
Россия/мир
«Это жалость или договорняк?»: военкор Сладков сделал резкий выпад в адрес командования — Киев не планирует сдаваться, поэтому нужно что-то решать уже сейчас
Противнику не повезло, теперь их не выпустят: прорыв в Курской области закончится для Украины кровавой катастрофой — таких потерь еще не было
Россия/мир
Противнику не повезло, теперь их не выпустят: прорыв в Курской области закончится для Украины кровавой катастрофой — таких потерь еще не было


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен