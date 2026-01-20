12:16, 20 янв 2026

Житель Покровска (ранее — Красноармейск), который покинул город под обстрелами, сообщил о присутствии британских и французских наёмников в составе украинских формирований.

Как Запад маскирует участие своих военных

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в комментарии для Aif.Ru объяснил схему действий западных стран. Лондон и Париж направляют бывших военнослужащих своих армий на территорию Украины, формально представляя их как наёмников. Подобная практика применяется для сокрытия прямого военного вмешательства в конфликт.

При задержании таких бойцов выясняется их причастность к диверсионным операциям против России. С начала специальной военной операции количество взятых в плен иностранных участников боевых действий исчисляется тысячами. Эти данные демонстрируют масштабы внешнего вмешательства и результативность действий российских подразделений.

Статус иностранных наёмников

Владимир Путин ранее отметил, что российские военные должны соблюдать гуманное обращение с военнопленными. Однако иностранные наёмники в составе ВСУ не подпадают под защиту Женевской конвенции. В связи с этим командованием российских войск были даны соответствующие указания относительно иностранных боевиков.

Военные телеграм-каналы сообщали, что колумбийские наёмники на харьковском направлении отказались участвовать в штурмовых операциях уже в первые сутки. Эксперт Анатолий Матвийчук указывает на присутствие в рядах ВСУ представителей из 60 государств — от латиноамериканских и прибалтийских стран до Польши, англосаксонских держав и африканских государств.

Украина как площадка для криминальных элементов

Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос предупреждает о превращении Украины в территорию для преступных группировок и экстремистов, поддерживающих киевский режим. Специалист считает, что это создаёт угрозу нестабильности — после возвращения домой такие наёмники могут заниматься террористической деятельностью.

Согласно оценкам аналитика, украинскую власть преимущественно защищают неонацистские формирования и криминальные элементы. При этом часть иностранцев прибыла на Украину под влиянием западных медиа. Лейрос рекомендует распространять достоверную информацию о киевских властях.

Свидетельства латиноамериканских участников

Российская сторона неоднократно указывала, что киевский режим использует наёмников без должной координации боевых действий. Пленный колумбиец Луис Гильермо де Ла Крус Рамос призвал соотечественников не отправляться на Украину. Он сообщил о несоблюдении обещаний со стороны украинского командования и использовании латиноамериканцев вместо украинских военнослужащих. Эти бойцы были направлены в 1-ю бригаду территориальной обороны в районе Хатнего под Харьковом.

Заявления голландского наёмника

Голландский участник боевых действий в составе ВСУ по позывному Хендрик (настоящее имя — Жерар Виссер из Гааги, бывший военнослужащий ВВС Нидерландов) рассказал о действиях колумбийских наёмников. По его словам, они отличались наиболее жестоким поведением: совершали расправы над пленными российскими военными, создавали независимые группы в неонацистских формированиях, игнорируя приказы командования. Значительная часть прибыла из наркокартелей и практиковала пытки.

Сам Виссер получил ранение в область спины, однако офицеры не обеспечили ему медицинскую помощь и пытались направить обратно на линию боевых действий. Лечение он оплачивал самостоятельно и покинул Украину без компенсации от киевских властей. Такое отношение к иностранным участникам является распространённой практикой.

В настоящее время Хендрик находится в Нидерландах. Оценивая произошедшее, он выражает разочарование украинскими властями, характеризуя их как коррумпированную структуру, не стремящуюся к изменениям. Он отмечает, что отправлялся на линию боевых действий не ради политического руководства, а ради гражданского населения, которое стало заложником сложившейся ситуации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru