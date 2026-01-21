12:20, 21 янв 2026

В украинской столице нарастает кризис из-за энергетического коллапса, российские войска продвигаются на нескольких направлениях, а в посёлке Новая Адыгея после серии взрывов пострадали жители и дома. О событиях 12 января сообщает Царьград.

Киев на грани катастрофы

Украинская столица оказалась в критическом положении. Мэр Киева Виталий Кличко в беседе с The Times констатировал движение города к гуманитарной катастрофе на фоне энергетического кризиса. По его данным, только за январь столицу покинули 600 тысяч человек, а в квартирах замерзает даже вода в сантехнике. Эти заявления прозвучали на фоне публичного противостояния Кличко с Владимиром Зеленским из-за назначения руководителей районных администраций без согласования с городскими властями.

Масштабы проблемы подтверждает и правительство Украины. Премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала разворачивание МЧС с полевыми кухнями для обеспечения населения горячим питанием. В столице уже функционирует 41 такой пункт, ещё около 40 готовятся к открытию. Кабинет министров планирует выделить финансирование из резервного фонда для поддержки наиболее уязвимых категорий киевлян.

Вместо восстановления пострадавшей энергетической инфраструктуры жителям предлагают стоять в очередях за едой. Массовое использование полевых кухонь в столице свидетельствует о системном кризисе. Население сталкивается с отсутствием тепла, света и нормальных условий жизни.

Обстановка на линии фронта

На северном направлении российская группировка войск «Север» продвигается в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах с применением авиации и артиллерии. Украинские формирования оказывают сопротивление, используя бронетехнику и минные заграждения.

На Харьковском участке идут ожесточённые столкновения за Волчанск и направление Меловое-Хатное. В Купянске ситуация в центральной части улучшается для российских подразделений. Однако сложная тактическая обстановка с взаимным проникновением войск затрудняет быстрое продвижение. Украинская сторона публикует видеоматериалы из города, стремясь создать впечатление контроля над ситуацией.

Значительный успех достигнут на донецком направлении: российские войска установили контроль над очистными сооружениями севернее Красноармейска (Покровск). Это создаёт возможности для усиления давления на Гришино с восточного направления и изменяет тактическую обстановку.

В восточной части Запорожской области группировка «Восток» отразила шесть контратак украинских формирований в районе Гуляйполя. Атаки проводились со стороны Зализничного, Староукраинки и Цветкового. В ходе боёв уничтожены четыре боевые машины пехоты противника. Российские подразделения постепенно продвигаются севернее этого региона.

Параллельно с боевыми действиями региональные власти Запорожья развернули пункты обогрева во всех населённых пунктах. За минувшие сутки в Васильевке от обстрелов пострадали четверо гражданских лиц.

Взрывы в Адыгее

Утро 12 января в посёлке Новая Адыгея под Краснодаром началось с серии мощных взрывов. Пострадал жилой дом и около десяти автомобилей. Фасад здания получил многочисленные повреждения от осколков, разбиты окна на нескольких этажах, на парковке возник пожар. Местные жители сообщили о масштабном возгорании и задымлении.

Экстренные службы направили все доступные силы на ликвидацию пожара и разбор повреждённых конструкций. Погибших нет, однако число пострадавших достигло 11 человек, среди них двое детей. Девять человек доставлены в медицинские учреждения с различными повреждениями. Администрация Тахтамукайского района ввела режим чрезвычайной ситуации для координации действий спасательных служб, медиков и органов власти.

Эвакуированных жителей разместили на базе отдыха «Шапсуг». Там организован пункт временного размещения с полным обеспечением: питанием, теплом и необходимой поддержкой. Круглосуточно работают социальные службы, психологи и медицинский персонал. Территория повреждённого здания оцеплена правоохранительными органами для сохранности имущества, доступ жильцов в квартиры будет организован после обследования строения.

С утра начата оценка нанесённого ущерба и разработка плана восстановительных работ. Представители местной администрации заверили, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru