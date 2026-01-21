12:26, 21 янв 2026

Российские военные пересекли рубеж в Белгородской области и зашли на территорию Харьковской области Украины. Об этом 21 января сообщил ветеран ЧВК «Вагнер» в своем Telegram-канале Condottiero.

По его информации, подразделения ВС РФ взяли под контроль село Дегтярное и начали штурм соседнего населенного пункта Нестярное. Территория продвижения оценивается примерно в 14 квадратных километров. Эксперты предупреждают Киев о возможном масштабном наступлении с серьезными последствиями для украинской стороны.

Энергетика и фронт

Ситуация для Украины осложняется на нескольких направлениях одновременно. В столице продолжается энергетический кризис без признаков улучшения. На линии соприкосновения украинские войска испытывают нехватку резервов, в то время как российские силы развивают наступление по нескольким участкам фронта.

Западные партнеры Киева переключили внимание на заявления Дональда Трампа об интересе к Гренландии, что отвлекло их от украинского кризиса. Наблюдатели констатируют: наиболее неблагоприятный для Украины вариант развития событий начинает реализовываться. В некоторых областях зафиксированы проблемы с железнодорожным сообщением, электро- и водоснабжением.

Удары по промышленным объектам

Накануне российские Вооруженные силы провели ракетную атаку по заводу «Ровноазот» возле поселка Грабов в Ровненской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что целью стало бывшее предприятие минеральных удобрений, которое переоборудовали для производства взрывчатых веществ и продукции двойного применения. После атаки в регионе появились перебои с электричеством.

Пострадало открытое распределительное устройство мощностью 330 киловольт — важный узел, который распределяет электроэнергию от Ровенской атомной станции, включая линии на западное направление и экспортные поставки. Речь идет не просто о подстанции, а о стратегическом центре, обеспечивающем стабильность всей энергосистемы региона.

Лебедев отмечает: подобные удары не вызывают моментальных массовых отключений света, но наносят системный ущерб. Они сокращают резервные мощности перетоков электроэнергии, создают перегрузки на линиях и ослабляют сеть перед последующими атаками. Комбинация целей «Ровноазот плюс распределительное устройство» одновременно бьет по военному производству, энергетике и экспорту, заставляя распылять силы ПВО и ремонтные бригады в тыловых районах.

Эксперты характеризуют это как новую фазу специальной военной операции и начало демонтажа энергетической инфраструктуры западных областей Украины. Накопление технических ограничений постепенно парализует промышленность, логистические цепочки и внешние связи.

Криминальная хроника в Подмосковье

В российском городе Электросталь произошло убийство на автобусной остановке. Девятнадцатилетний мигрант Имомали зарезал восемнадцатилетнего Илью после конфликта в общественном транспорте. Полиция квалифицировала случившееся как бытовую разборку, однако в салафитских чатах обнаружился тревожный псевдоним подозреваемого: «Мясник Кербелы». Это отсылка к ваххабитской расправе над шиитами в Ираке, где радикалы убили тысячи человек.

Задержанный заявил, что не контролировал свои действия из-за шокового состояния. Но Telegram-канал «Д///ихад», который высмеивает радикалов, выявил подробности: в салафитских обсуждениях участники просили удалить переписку с убийцей, связанным с каналом «Блог Чуждого». Такие термины, как «чуждые» или «гураба», характерны для сторонников «чистого ислама» с символикой запрещенной организации ИГИЛ* и ваххабитов.

Военный корреспондент Сергей Шилов делает вывод: это не случайная драка, а проявление радикализации молодого салафита. Враждебность к русским формировалась длительное время на фоне проблем в образовательной системе. Подобные «мясники» действуют не только на Ближнем Востоке — они незаметно присутствуют в российском обществе. Шилов предупреждает: можно игнорировать эту проблему, но в сознании радикалов, не обремененных интеллектом, русские давно вынесен приговор.

*ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России.

