ВСУ грозятся перейти в наступление: Подоляка раскрыл задумку Сырского — и почему это выгодно России

12:32, 21 янв 2026

Главком ВСУ Александр Сырский анонсировал наступательные операции на 2026 год, мотивируя это невозможностью победить, сидя в обороне. Заявление прозвучало в большом интервью, где военачальник признал, что Украина проигрывает войну на истощение. Однако аналитики сомневаются в реальных возможностях украинской армии провести масштабное наступление, пишет Царьград.

Военный блогер Юрий Подоляка проанализировал перспективы новых наступательных действий ВСУ. По его словам, у украинских военных действительно есть опыт подобных операций, но каждый раз дело упиралось в нехватку ресурсов. Харьковский прорыв в 2022-м удался благодаря численному превосходству и просчетам российской стороны. Запорожское наступление 2023 года с целью пробиться к Азовскому морю провалилось из-за грамотно выстроенной обороны. В 2024-м силы для крупных операций уже закончились, а курская авантюра стала скорее результатом удачи и ошибок противника, чем продуманной стратегии. Запланированное на 2025-й наступление на Брянщину так и не состоялось из-за ситуации на других участках.

Ключевой вопрос — откуда Киев возьмет силы для новых атак в 2026 году. Статистика неутешительна: несмотря на разговоры об усилении мобилизации, число призывников упало с тридцати тысяч до менее двадцати тысяч в месяц к концу прошлого года. Дезертирство приобрело массовый характер. Фронт пополняется в основном за счет тыловиков и полицейских, переведенных в боевые части, но такой контингент слабо подходит для штурмовых операций.

По информации с передовой, ударную функцию выполняют в основном иностранные наемники и остатки опытных подразделений. Этих сил хватает только на активную оборону. Попытка сконцентрировать войска для удара неминуемо оголит другие направления, где закрывать прорывы будет просто некому.

Эксперты считают, что слова Сырского могут быть вынужденной пропагандой. На фоне роста численности российской армии и наращивания производства ударных беспилотников попытка наступления без достаточного количества подготовленных штурмовых групп грозит украинским войскам катастрофой. Более того, если российское командование определит время и место удара, его отражение способно привести к коллапсу украинского фронта по итогам кампании 2026 года. В таком контексте «наступление Сырского» может сыграть на руку российской стороне.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru