Противник массированно ударил по Дебальцево – загорелся склад ВС России со снарядами. Боеприпасы детонируют и сейчас

12:36, 21 янв 2026

В ДНР под удар попал склад с боеприпасами российской армии. Об этом сообщила городская администрация Дебальцево.

Украинские формирования нанесли массированный удар по городу. В результате атаки на складе начался пожар, боеприпасы продолжают взрываться. Военный корреспондент Котёнок отметил, что детонация снарядов не прекращается. После окончания взрывов специалистам предстоит собрать разбросанные по территории боеприпасы.

Власти призвали жителей не покидать помещения до стабилизации ситуации. Глава города Сергей Желновач распорядился организовать временный эвакуационный пункт на базе одной из школ для тех, чьё жильё пострадало от детонации.

Напомним, ранее в Адыгее беспилотник упал на шестиэтажку — возгорание охватило 25 квартир и парковку.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru