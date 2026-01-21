Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Противник массированно ударил по Дебальцево – загорелся склад ВС России со снарядами. Боеприпасы детонируют и сейчас

Противник массированно ударил по Дебальцево – загорелся склад ВС России со снарядами. Боеприпасы детонируют и сейчас

12:36, 21 янв 2026

В ДНР под удар попал склад с боеприпасами российской армии. Об этом сообщила городская администрация Дебальцево.

Украинские формирования нанесли массированный удар по городу. В результате атаки на складе начался пожар, боеприпасы продолжают взрываться. Военный корреспондент Котёнок отметил, что детонация снарядов не прекращается. После окончания взрывов специалистам предстоит собрать разбросанные по территории боеприпасы.

Власти призвали жителей не покидать помещения до стабилизации ситуации. Глава города Сергей Желновач распорядился организовать временный эвакуационный пункт на базе одной из школ для тех, чьё жильё пострадало от детонации.

Напомним, ранее в Адыгее беспилотник упал на шестиэтажку — возгорание охватило 25 квартир и парковку.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

ВСУ грозятся перейти в наступление: Подоляка раскрыл задумку Сырского — и почему это выгодно России

Читайте также:

ВСУ грозятся перейти в наступление: Подоляка раскрыл задумку Сырского — и почему это выгодно России
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

«Погибли иностранные военные»: ВС России нанесли сокрушительный удар по складу в порту Одессы — разрушения очень серьезные
Россия/мир
«Погибли иностранные военные»: ВС России нанесли сокрушительный удар по складу в порту Одессы — разрушения очень серьезные
Закрывается «мешок» в районе Покровска, ВСУ крадутся по ночам под Запорожьем: что происходит на фронтах СВО 8 сентября — сводка от военкоров
Россия/мир
Закрывается «мешок» в районе Покровска, ВСУ крадутся по ночам под Запорожьем: что происходит на фронтах СВО 8 сентября — сводка от военкоров
Впервые с начала СВО: украинские военные нанесли удар по Кировской области — целью стал резервуар для хранения нефтепродуктов
Россия/мир
Впервые с начала СВО: украинские военные нанесли удар по Кировской области — целью стал резервуар для хранения нефтепродуктов
Радий Хабиров выразил соболезнования жертвам атаки в Херсонской области
Россия/мир
Радий Хабиров выразил соболезнования жертвам атаки в Херсонской области


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен