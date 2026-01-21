Не хочешь в "штурмы"? Есть кое что получше: Минобороны опубликовало годный "лайфхак" по отправке в зону СВО

12:42, 21 янв 2026

Министерство обороны РФ объявило о старте приема заявлений от добровольцев в новый род войск — Войска беспилотных систем. Информация появилась в официальном Telegram-канале военного ведомства 21 января 2026 года.

Условия контракта и выплаты

Кандидаты могут подписать контракт минимум на год. После завершения учебной программы по управлению беспилотниками военнослужащие будут получать дополнительные премии за успешно выполненные боевые задачи, в том числе за поражение воздушных объектов противника. По окончании срока службы бойцу гарантируют увольнение, если он сам не захочет остаться.

Кого ищут и какие требования

Набор идет на технические и специализированные позиции: операторы дронов, инженеры, техники. Для тех, кто будет управлять БПЛА, важны аналитические способности, крепкий вестибулярный аппарат, точная моторика рук и уверенное владение компьютером.

В центрах отбора желающим показывают специализированное оборудование и дают попробовать себя на тренажере управления FPV-дроном. После тестирования и беседы с инструкторами одобренные кандидаты отправляются в учебные центры. Там проходит обучение по выбранной специализации, включая работу с разными моделями беспилотников и сопутствующей аппаратурой.

История создания войск

Войска беспилотных систем официально сформировали в ноябре 2025 года. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее сообщал, что с начала прошлого года контракт на военную службу подписали примерно 417 тысяч человек, а в добровольческие батальоны для участия в СВО вступили свыше 36 тысяч граждан. Владимир Путин указывал, что общее количество военнослужащих в зоне спецоперации достигает около 710 тысяч человек.

Глава Минобороны Андрей Белоусов называл массовое использование дронов главным тактическим достижением российской армии. По его данным, подразделения ВС РФ ежедневно задействуют более 3,5 тысячи беспилотников, и эта цифра продолжает увеличиваться.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru