Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Не хочешь в "штурмы"? Есть кое что получше: Минобороны опубликовало годный "лайфхак" по отправке в зону СВО

Не хочешь в "штурмы"? Есть кое что получше: Минобороны опубликовало годный "лайфхак" по отправке в зону СВО

12:42, 21 янв 2026

Министерство обороны РФ объявило о старте приема заявлений от добровольцев в новый род войск — Войска беспилотных систем. Информация появилась в официальном Telegram-канале военного ведомства 21 января 2026 года.

Условия контракта и выплаты

Кандидаты могут подписать контракт минимум на год. После завершения учебной программы по управлению беспилотниками военнослужащие будут получать дополнительные премии за успешно выполненные боевые задачи, в том числе за поражение воздушных объектов противника. По окончании срока службы бойцу гарантируют увольнение, если он сам не захочет остаться.

Кого ищут и какие требования

Набор идет на технические и специализированные позиции: операторы дронов, инженеры, техники. Для тех, кто будет управлять БПЛА, важны аналитические способности, крепкий вестибулярный аппарат, точная моторика рук и уверенное владение компьютером.

В центрах отбора желающим показывают специализированное оборудование и дают попробовать себя на тренажере управления FPV-дроном. После тестирования и беседы с инструкторами одобренные кандидаты отправляются в учебные центры. Там проходит обучение по выбранной специализации, включая работу с разными моделями беспилотников и сопутствующей аппаратурой.

История создания войск

Войска беспилотных систем официально сформировали в ноябре 2025 года. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее сообщал, что с начала прошлого года контракт на военную службу подписали примерно 417 тысяч человек, а в добровольческие батальоны для участия в СВО вступили свыше 36 тысяч граждан. Владимир Путин указывал, что общее количество военнослужащих в зоне спецоперации достигает около 710 тысяч человек.

Глава Минобороны Андрей Белоусов называл массовое использование дронов главным тактическим достижением российской армии. По его данным, подразделения ВС РФ ежедневно задействуют более 3,5 тысячи беспилотников, и эта цифра продолжает увеличиваться.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Противник массированно ударил по Дебальцево – загорелся склад ВС России со снарядами. Боеприпасы детонируют и сейчас

Читайте также:

Противник массированно ударил по Дебальцево – загорелся склад ВС России со снарядами. Боеприпасы детонируют и сейчас
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

В Минобороны России рассказали о требованиях предъявляемых к добровольцам
Общество в Башкирии
В Минобороны России рассказали о требованиях предъявляемых к добровольцам
Минобороны раскрыло масштаб потерь ВСУ в курском направлении
Россия/мир
Минобороны раскрыло масштаб потерь ВСУ в курском направлении
Какие денежные выплаты положены мобилизованным из Башкирии бойцам на СВО
Общество в Башкирии
Какие денежные выплаты положены мобилизованным из Башкирии бойцам на СВО
Лютый ответ России. Украина содрогнулась: Военкоры докладывают — десятки объектов стёрли в пыль
Россия/мир
Лютый ответ России. Украина содрогнулась: Военкоры докладывают — десятки объектов стёрли в пыль


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен