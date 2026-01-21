12:52, 21 янв 2026

Генерал-майор авиации Владимир Попов заявил о смене военной стратегии в отношении украинской инфраструктуры. Об этом он рассказал в интервью изданию mk.ru.

После ночной атаки, оставившей без электричества левобережную часть Киева и Одессу, военный эксперт объяснил логику новой тактики. По его словам, принято принципиальное решение о необходимости выбивать основу из-под киевского руководства через разрушение критической инфраструктуры.

Попов отметил изменение подхода по сравнению с начальным периодом спецоперации. Первые два года энергетические объекты не подвергались ударам, но теперь ситуация изменилась. Генерал считает, что прежняя сдержанность себя не оправдала, и настало время для решительных действий против военно-промышленного комплекса противника.

Военный эксперт обосновывает новую стратегию принципом ответных мер. Он указывает на атаки по российским гражданским объектам и подчеркивает необходимость симметричного реагирования. По мнению Попова, украинская сторона нарушает международные конвенции, что требует жесткого и последовательного ответа.

Генерал подробно описал цели операции. Речь идет не только о дезорганизации военного управления, но и о воздействии на административно-хозяйственную и социально-бытовую сферы. В результате последних ударов во всех крупных украинских городах начались массовые отключения электроэнергии, затронувшие промышленные предприятия, включенные в производство вооружений.

Относительно сроков достижения целей Попов высказался осторожно. Полное уничтожение теплоэнергетической системы он считает нереалистичной задачей, но подчеркивает возможность ее эффективной дезорганизации. Особое внимание уделяется трансформаторным центрам и кабельным трассам советского периода.

Генерал отдельно остановился на вопросе атомной генерации. Поскольку АЭС невозможно быстро остановить, стратегия предполагает воздействие на систему распределения электроэнергии через удары по трансформаторным станциям. Это вынуждает противника постоянно проводить восстановительные работы и менять поврежденное оборудование.

По словам военного эксперта, продолжается работа по разрушению резервных линий электропередач. Эти коммуникации были проложены еще в советское время и обеспечивают дублирование энергоснабжения. Их выведение из строя усиливает эффект от ударов по основным объектам инфраструктуры.

Попов характеризует выбранный курс как тотальное давление на все системы жизнеобеспечения украинского государства. Этот подход охватывает военную промышленность, энергетику и социально-бытовую сферу. Генерал убежден, что такая стратегия должна лишить киевское руководство экономической и энергетической базы для продолжения противостояния.

Военный эксперт подчеркивает, что новая тактика исключает гуманитарные соображения, которые, по его мнению, были неуместны на предыдущем этапе. Целью становится создание условий, при которых продолжение сопротивления станет технически невозможным из-за разрушения критической инфраструктуры.

Ночная атака 20 января, в ходе которой были поражены ключевые ТЭЦ в Киеве и подстанция в Виннице, стала практическим воплощением озвученной стратегии. Генерал Попов рассматривает эти удары как начало систематической кампании по дезорганизации противника на всех уровнях.

Таким образом, по мнению генерал-майора Владимира Попова, единственный путь к достижению целей спецоперации лежит через комплексное разрушение украинской инфраструктуры. Эта стратегия предполагает постоянное давление на энергетическую систему, транспортные коммуникации и промышленные объекты, что должно привести к невозможности дальнейшего сопротивления.

