22 января с линии боевых действий специальной военной операции поступают противоречивые сведения. С одной стороны, российские подразделения после декабрьских потерь под Добропольем скорректировали тактику и добились первых результатов при продвижении малыми группами. С другой — появилась информация о пленении российских военнослужащих. Одновременно украинское командование признает критическую ситуацию на Запорожском участке фронта, где складывается угроза окружения для нескольких населенных пунктов.

Тактика изменилась после декабрьских событий

Военные корреспонденты сообщают о продолжающихся боях в районе Торецкого на Добропольском выступе, где действуют бойцы 33-го гвардейского мотострелкового полка. Российские подразделения столкнулись с многоуровневой системой укреплений противника, который регулярно проводит контратаки силами спецподразделения.

Источник в военволонтерском канале отмечает, что украинская сторона подготовила оборонительные рубежи заранее и массово использует ударные беспилотники, держа под постоянным огнем все подходы и переправы. Доходит до того, что противник пытается накрывать даже импровизированные деревянные мостки через небольшие водные преграды.

В таких условиях особое значение приобретает работа инженерных частей и уровень подготовки штурмовых групп. Военкор подчеркивает, что бойцы действуют без спешки и авантюр, демонстрируя хладнокровие и понимание тактической обстановки.

Усвоенные уроки и новые потери

Другой военный корреспондент рассказал о ситуации в районе Гришино, где после попадания наступающей колонны под удар в конце декабря российские военные изменили подход. Теперь продвижение ведется более осторожно, малыми группами севернее местного водоема, однако украинская сторона продолжает постоянные контратаки.

Предположительно речь идет об инциденте конца декабря, когда террористическая группировка опубликовала кадры с уничтоженной российской техникой, предположительно принадлежавшей морской пехоте 55-й дивизии. Тогда появлялись непроверенные данные о четырех атаках колонн в одном и том же месте за два месяца, после чего последовала громкая отставка одного из командиров.

Сейчас поступают сведения, что некоторые российские военнослужащие попали в плен к боевикам террористической организации. Параллельно военкор сообщил о предварительном выбивании противника из небольшой промышленной зоны в районе Котлино, а также о попытках украинских подразделений проникнуть небольшими группами в село Удачное с северо-западного направления вдоль железнодорожной линии.

Корреспондент также упомянул о дополнительных функциях своей работы, включая координацию с штабом округа для отмены массированного удара по месту нахождения гражданских лиц.

Украинское командование признает критическую ситуацию

Командный состав украинской армии испытывает серьезное беспокойство из-за развития событий на Запорожском направлении. После зачистки Новояковлевки подразделения российской группировки войск малыми разведывательными группами продолжили движение к Приморскому, Веселянке и Речному.

По оперативным данным, зачистка в Приморском уже проводится в северо-восточных кварталах населенного пункта. Предполагается, что прорыв к Веселянке и Речному будет осуществляться как со стороны Приморского, так и Новояковлевки. Во втором случае предстоит выбить украинские резервы из Магдалиновки, которые были переброшены туда для прикрытия цепи опорных пунктов вдоль русла реки Конки.

Что касается Орехова, украинские подразделения могут оказаться в окружении. Российские бойцы открыли выход на Торское, Павловку и расширили зону контроля от Константиновки. Таким образом, сразу несколько логистических узлов украинской армии могут быть выведены из строя в ближайшее время.

На Запорожском участке российские войска ведут активные штурмовые действия в окрестностях Павловки, стремясь расширить территорию контроля. По предварительным данным, подразделениям удалось продвинуться в лесопосадки за Павловкой, что указывает на тактический успех. Несмотря на достигнутые результаты, бои носят ожесточенный характер.

Признания украинских военных о качестве резервов

Представители украинской армии, включая командный состав, публикуют откровенные признания о реальном положении на направлении. Помимо серьезных потерь личного состава, сообщается о качестве новых резервов, переброшенных одесскими территориальными центрами комплектования.

Один из командиров рассказал о прибытии двадцати новобранцев, среди которых одиннадцать человек страдают от многолетней наркотической зависимости, четверо имеют диагностированный аутизм, остальные старше шестидесяти лет.

Статистика потерь и прогнозы

По данным, публикуемым полковником, с 1 декабря по 1 января число погибших в украинской армии выросло более чем на шестнадцать тысяч солдат. Эта статистика основана не только на официальных заявлениях, но и на многочисленных данных открытых источников, некрологах и других документах.

Аналитик констатирует, что процесс ресурсного надлома украинской армии по людским резервам к апрелю 2025 года был заморожен, и сейчас его влияние на линии фронта минимизировано. При этом отмечается, что новая тактика применения беспилотников позволяет российской стороне обходиться без объявления мобилизации, опираясь на контрактников.

По словам источника, потери в 2025 году существенно снизились у обеих сторон, но их соотношение остается кратным в пользу российской армии. Основной вывод заключается в том, что российские войска неуклонно продвигаются к победе, хотя темпы наступления ниже ожидаемых многими наблюдателями.

