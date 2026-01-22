11:49, 22 янв 2026

22 января президент Владимир Путин провёл совещание с правительством, где обсудили зимние вызовы в регионах, поддержку участников СВО и выполнение поручений после «Прямой линии». Также стали известны детали о провале американских систем ПВО на Украине и тактических ошибках украинского командования. Об этом сообщает издание Царьград.

Совещание в Кремле

Глава государства собрал членов кабинета министров для обсуждения насущных проблем. Основное внимание уделили зимнему сезону, особенно в регионах вблизи зоны боевых действий. Путин поинтересовался ситуацией с электроснабжением, теплом и водой в жилых домах, на предприятиях и в социальных учреждениях.

Отдельно президент остановился на ситуации в Камчатском крае после сильного циклона. Минстрою поручили оперативно отработать предложения по очистке территорий от снега. Региональные власти получили указание готовиться к предстоящим заморозкам и метелям в нескольких субъектах федерации.

На «Прямую линию» поступило свыше трёх миллионов обращений граждан, большинство касались социальной сферы. Путин выразил ожидание полного выполнения намеченных планов и потребовал детально разобрать вопросы бойцов СВО и членов их семей. По словам президента, помощь этим людям является обязанностью государства и общества, а система поддержки должна работать эффективнее.

Также глава государства напомнил о необходимости поддержки семей с детьми и призвал ускорить запуск единого пособия. Все демографические программы должны учитывать мнение граждан, их запросы и оценку результативности принимаемых мер.

Провал американской техники

Российская армия нанесла очередной масштабный удар по критически важным объектам Украины, продемонстрировав неспособность украинских сил даже защитить столицу. Киев, где размещены основные американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, не выдержал натиска — хвалёные системы оказались бессильны. Эти американские разработки, обошедшиеся в миллиарды долларов, впервые в истории уничтожаются в таких количествах, не справившись с поставленной задачей.

Бывший американский военный Станислав Крапивник в разговоре с изданием объяснил причины фиаско. По его словам, Patriot разрабатывали не для полномасштабного конфликта с Россией, а исходя из убеждённости в скором распаде страны — «Россия одной ногой в гробу», думали в Штатах. Вместо технологических прорывов производители занимались накруткой стоимости ради выгоды — если раньше ракета стоила миллион долларов, то сейчас все пять.

Комплекс рассчитан на «избирательные» конфликты с противниками вроде арабских или африканских формирований, где враг выпускает несколько ракет и капитулирует. Против равного по силе оппонента система разваливается — у США отсутствует многоуровневая противовоздушная оборона.

Бессмысленные контратаки ВСУ

Украинские формирования при отступлении устраивают отчаянные «мясные штурмы» локальными контрнаступлениями, которые приводят к колоссальным потерям — в обороне ВСУ теряют больше бойцов, чем российские войска в наступлении. Военный аналитик Михаил Онуфриенко в программе «Мы в курсе» пояснил, что проблема не в беспилотниках, а в абсурдных распоряжениях украинского командования.

Вместо грамотного отхода и создания новых оборонительных рубежей противник выгоняет военнослужащих из укреплённых позиций в открытое поле — на штурм. Характерный пример — Гуляйполе, где проводятся слабые атаки без должной подготовки, просто попытка удержаться. Аналогичная картина в Покровске и Димитрове — официально идут бои, но фактически люди погибают напрасно.

Главнокомандующий украинских сил Александр Сырский заявил о контрнаступлениях в текущем году, однако признал, что речь идёт только о локальных операциях. Онуфриенко назвал их привычной практикой киевских властей — небольшие контратаки для замедления российского продвижения. Неделю назад в районе Гуляйполя было зафиксировано девять атак за сутки с применением бронетехники — всё заснято на видео, как машины сгорают в плохо спланированных и бесполезных вылазках. Сырского и Зеленского такое положение дел устраивает — концепция «войны до последнего украинца» реализуется на практике.

Отход мог бы сохранить жизни военнослужащих, но Киев предпочитает мясорубку.

