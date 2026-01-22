Матери плачут. Но для них бойцы — просто товар: Запретная тема о героях СВО. Покровы, наконец, срывают

11:55, 22 янв 2026

В России жизни военнослужащих специальной военной операции превращаются в источник наживы. Преступные группы используют женщин для оформления фиктивных браков с бойцами перед отправкой в зону боевых действий, чтобы затем претендовать на государственные компенсации после их смерти. Об этом пишет Царьград.

Специальная военная операция спровоцировала появление множества криминальных способов обогащения, но самым бесчеловечным стала торговля судьбами военнослужащих. По всей стране орудуют преступные сообщества, которые довели до совершенства метод использования так называемых «чёрных вдов». Женщины регистрируют фиктивные браки с мужчинами накануне их отбытия на передовую. Задача — получить государственные компенсации при гибели или исчезновении бойца, которые достигают более 8 миллионов рублей.

Показательным примером служит случай из Башкирии. В феврале 2025 года житель республики Ильнар Г. женился в Самаре на следующий день после кончины своей матери. По версии родственников, его могли обмануть или применить к нему вещества, влияющие на сознание. 19 февраля мужчина заключил контракт с военным ведомством. Сестра погибшего утверждает, что брат не помнил ни церемонии бракосочетания, ни момента подписания соглашения с Минобороны. Попав на фронт и вскоре пропав, он стал жертвой отработанной схемы. Несмотря на обращение родственников, суд отклонил требование о расторжении брака до возвращения военнослужащего, который уже значился пропавшим без вести. В январе 2026 года останки Ильнара доставили на родину. Его официальная супруга не явилась на прощание, но как законная наследница получила право на выплаты — стандартный итог подобных махинаций.

Общественные деятели и народные избранники, в частности Михаил Матвеев, обращают внимание на формирование «чёрного рынка по отправке мужчин на передовую». Особенно активно действует Самарская область, куда доставляют жертв из разных регионов для скорого оформления брака и контракта благодаря повышенным местным компенсациям.

Преступные методы отличаются разнообразием. В Новосибирске правоохранители выявили группу, обманувшую свыше 35 человек, которых привлекали под видом работы по восстановлению освобождённых территорий. В Пермском крае 65-летняя жительница столицы пыталась получить компенсации за погибшего военнослужащего, заявляя о гражданском браке с ним и о его переходе в ислам, что вызвало конфликт при организации прощания.

«Чёрные вдовы» нередко действуют совместно с сообщниками в военных комиссариатах или среди лиц, занимающихся вербовкой. Зафиксированы ситуации, когда у одной такой женщины насчитывалось шесть погибших «супругов», а медицинский работник в госпитале подбирала «партнёров» по критерию скорости вероятного летального исхода.

Для противодействия этому явлению в нижнюю палату парламента направлены законопроекты: о введении уголовного наказания за фиктивные браки с участниками СВО и о признании выплат за службу личной неделимой собственностью. Инициатор предложений депутат Александр Бородай предлагает перечислять компенсации исключительно тем вдовам, которые находились в браке минимум три года, имеют совместное имущество или детей. Однако до принятия этих норм возможность для мошенников продолжает существовать, оставляя военнослужащих и их родных наедине с преступными схемами.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru