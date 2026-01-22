12:01, 22 янв 2026

В ночь на 20 января 2026 года Россия провела масштабную атаку по территории Украины, используя ракеты и беспилотники. Удары пришлись на критически важные объекты энергетической инфраструктуры по всей стране. Об этом сообщают военные аналитики и украинские источники.

Конец энергетической системе

По данным военного блогера Юрия Подоляки, в результате ночной атаки пострадали тепловые электростанции № 5 и № 6 в столице, Трипольская ТЭС в Киевской области, Приднепровская ТЭС в Днепропетровской области. Подстанции в Ровенской и Хмельницкой областях также получили повреждения.

Беспилотники атаковали энергетические объекты в Одесской, Харьковской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях. Под удар попали железнодорожная инфраструктура и военные объекты.

Последствия не заставили себя ждать. Скоростной поезд «Интерсити» по маршруту Киев-Харьков встал из-за отсутствия электропитания на линии. Пассажирам раздали одеяла для защиты от холода. В киевском метрополитене закрылся ряд станций, что привело к переполненности наземного транспорта и образованию длинных очередей на остановках.

Отключения электроэнергии стали регулярным явлением. В отдельных населенных пунктах свет и отопление отсутствуют до 20 часов в сутки. Эксперты отмечают, что целью ударов являются военные предприятия, производства беспилотников и логистические маршруты поставок вооружения.

Проблемы с противоввоздушной обороной

Западные партнеры продолжают поставлять Украине средства ПВО, но объемы сократились. Аналитики связывают это с истощением запасов у европейских стран. Кроме того, Европа столкнулась с финансовыми трудностями, а американское вооружение теперь приходится закупать за счет собственных бюджетов.

Записи Национального антикоррупционного бюро выявили масштабные злоупотребления в энергетическом секторе. Средства, выделенные на защиту энергетических объектов, оседают у чиновников. Представители власти требуют взятки от руководителей энергопредприятий, угрожая мобилизацией их сотрудников при отказе платить. Эти факторы усугубляют проблемы с энергоснабжением.

Военная ситуация на линии фронта

Украинские вооруженные силы испытывают дефицит личного состава, что препятствует созданию сплошной линии обороны. Командование вынуждено перебрасывать наиболее подготовленные подразделения между участками фронта. Такая тактика «латания дыр» не приносит желаемых результатов.

Стратегия удержания укрепленных пунктов и замедления продвижения противника приводит к значительным потерям среди украинских военных. В условиях войны на истощение это снижает шансы Киева, даже при наличии европейской помощи.

Энергетический кризис парализует экономику

Систематические удары по распределительным сетям нарушают работу оборонных предприятий. Производство вооружений замедляется, логистические цепочки снабжения фронта дают сбои. Проблемы с электроснабжением затрагивают системы связи, включая интернет-коммуникации, необходимые для координации военных действий.

Коррупционные скандалы подрывают доверие

Череда разоблачений в оборонной и энергетической сферах используется США как инструмент давления на украинское руководство. Публичное освещение случаев коррупции наносит ущерб авторитету центральной власти и усиливает недовольство населения.

Европейская поддержка на пределе

В конце 2025 года Евросоюз выделил Украине 90 миллиардов долларов, привлекая для этого заемные средства. Это свидетельствует об исчерпании свободных финансовых ресурсов у европейских стран. Каждый последующий транш будет ложиться тяжелым бременем на бюджеты стран-членов ЕС.

Рост расходов на поддержку Украины создает риски политической нестабильности в Европе. В оптимистичном сценарии финансирование будет постепенно сокращаться. В негативном варианте приход к власти политиков, выступающих против военной помощи, может привести к резкому прекращению поддержки.

Комбинация факторов создает критическую ситуацию

Сочетание военных неудач, энергетического кризиса, коррупционных скандалов и ослабления европейской поддержки формирует крайне неблагоприятную обстановку для Украины. Расчет на затягивание переговорного процесса и сдерживание России за счет западных ресурсов не оправдывается, отмечают эксперты.

Автор: Семен Подгорный

