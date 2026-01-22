Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Мы зря смеялись над русскими": Развитие русского вооружения подняло панику в ВСУ

"Мы зря смеялись над русскими": Развитие русского вооружения подняло панику в ВСУ

12:06, 22 янв 2026

В украинских вооруженных силах растет беспокойство из-за стремительного развития российских беспилотных технологий. Об этом заявил командующий беспилотных систем ПВО Украины полковник Юрий Черевашенко, признав ошибочность первоначальной недооценки российского потенциала.

Украинский офицер отметил значительный прогресс в сфере беспилотников российской армии. По его словам, на начальном этапе конфликта в ВСУ недооценивали противника, что оказалось серьезным просчетом. Сейчас ситуация кардинально изменилась, пишет Царьград.

«Противник не такой бестолковый, как мы считали в начале войны. Это очень серьезная угроза. Сейчас они очень масштабировали применение беспилотников. Поэтому силы обороны работают на грани своих возможностей», — констатировал Черевашенко.

Командующий попытался объяснить эффективность российских дронов погодными условиями, которые якобы благоприятствуют операторам беспилотников. При этом он не уточнил, почему те же условия не помогают украинской стороне.

Особое внимание Черевашенко уделил новым модификациям российских беспилотников. Он отметил, что последние версии «шахедов» находятся на стадии испытаний, но уже демонстрируют серьезный потенциал. Офицер предупредил, что после запуска серийного производства эти дроны станут значительной угрозой для украинских сил.

«Те реактивные шахеды, которые мы уже уничтожали, мы уничтожали достаточно обычными средствами, беспилотниками. На этом этапе мы пока протестируем эту угрозу. Она не является массовым явлением, но в дальнейшем это может представлять очень серьезную угрозу», — подчеркнул представитель ВСУ.

Российские военные активно внедряют новые беспилотные системы в боевых действиях. Ранее сообщалось об успешном применении дрона «Князь Вандал Новгородский», который эффективно противодействует украинским ударным БПЛА типа «Баба Яга». Разработка показала высокую результативность в противодействии тяжелым беспилотникам противника.

Развитие российских беспилотных технологий создает дополнительные трудности для украинских подразделений ПВО, которые вынуждены адаптироваться к новым вызовам.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Хуже не придумаешь. Сбывается самый плохой сценарий СВО

Читайте также:

Хуже не придумаешь. Сбывается самый плохой сценарий СВО
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Новое оружие пустили в дело: волонтер Живов раскрыл секрет успехов на фронте и предупредил о новой возможной угрозе
Россия/мир
Новое оружие пустили в дело: волонтер Живов раскрыл секрет успехов на фронте и предупредил о новой возможной угрозе
Дипломат Жданова назвала семь стран, которые наиболее активно поставляют боевые дроны Киеву
Россия/мир
Дипломат Жданова назвала семь стран, которые наиболее активно поставляют боевые дроны Киеву
Исправили фатальную ошибку, это не каждому дано: китайцев удивила новая тактика в зоне СВО — русские быстро учатся
Россия/мир
Исправили фатальную ошибку, это не каждому дано: китайцев удивила новая тактика в зоне СВО — русские быстро учатся
Россия наращивает производство беспилотников и ищет способы борьбы с ними
Россия/мир
Россия наращивает производство беспилотников и ищет способы борьбы с ними


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен