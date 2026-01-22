"Мы зря смеялись над русскими": Развитие русского вооружения подняло панику в ВСУ

12:06, 22 янв 2026

В украинских вооруженных силах растет беспокойство из-за стремительного развития российских беспилотных технологий. Об этом заявил командующий беспилотных систем ПВО Украины полковник Юрий Черевашенко, признав ошибочность первоначальной недооценки российского потенциала.

Украинский офицер отметил значительный прогресс в сфере беспилотников российской армии. По его словам, на начальном этапе конфликта в ВСУ недооценивали противника, что оказалось серьезным просчетом. Сейчас ситуация кардинально изменилась, пишет Царьград.

«Противник не такой бестолковый, как мы считали в начале войны. Это очень серьезная угроза. Сейчас они очень масштабировали применение беспилотников. Поэтому силы обороны работают на грани своих возможностей», — констатировал Черевашенко.

Командующий попытался объяснить эффективность российских дронов погодными условиями, которые якобы благоприятствуют операторам беспилотников. При этом он не уточнил, почему те же условия не помогают украинской стороне.

Особое внимание Черевашенко уделил новым модификациям российских беспилотников. Он отметил, что последние версии «шахедов» находятся на стадии испытаний, но уже демонстрируют серьезный потенциал. Офицер предупредил, что после запуска серийного производства эти дроны станут значительной угрозой для украинских сил.

«Те реактивные шахеды, которые мы уже уничтожали, мы уничтожали достаточно обычными средствами, беспилотниками. На этом этапе мы пока протестируем эту угрозу. Она не является массовым явлением, но в дальнейшем это может представлять очень серьезную угрозу», — подчеркнул представитель ВСУ.

Российские военные активно внедряют новые беспилотные системы в боевых действиях. Ранее сообщалось об успешном применении дрона «Князь Вандал Новгородский», который эффективно противодействует украинским ударным БПЛА типа «Баба Яга». Разработка показала высокую результативность в противодействии тяжелым беспилотникам противника.

Развитие российских беспилотных технологий создает дополнительные трудности для украинских подразделений ПВО, которые вынуждены адаптироваться к новым вызовам.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru