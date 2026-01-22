Все новости Уфы и Башкортостана
Два удара - и дивизиона нет: Уничтожение 150 боевиков ВСУ под Харьковом попало на видео

Два удара - и дивизиона нет: Уничтожение 150 боевиков ВСУ под Харьковом попало на видео

12:10, 22 янв 2026

В Харьковской области уничтожен ракетный дивизион Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил телеграм-канал «Изнанка». Видео с места удара распространилось в соцсетях.

Разведка обнаружила скопление живой силы и техники ВСУ в лесополосе близ села Сазоно-Балановка. Анализ позиций показал наличие американской пусковой установки M270A1 MLRS. Угрозу решили нейтрализовать с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Комплекс нанес два точных удара. Первая ракета поразила технику, расположенную в лесополосе. Вторая накрыла украинских военных, пытавшихся покинуть позицию на оставшихся машинах. Такая последовательность действий обеспечила максимальный результат: сначала обездвижить противника, затем ликвидировать отступающие силы.

По данным источника, в результате атаки погибло до 150 солдат ВСУ. Уничтожена американская реактивная система залпового огня MLRS, 20 единиц автотранспорта и 15 бронемашин. Два удара полностью ликвидировали дивизион противника.

Операция стала элементом стратегии по дезорганизации ВСУ на харьковском направлении. Российские подразделения устанавливают огневой контроль над маршрутами снабжения противника. На участке между Меловым и Хатнем взяты под контроль основные логистические пути. Это вынуждает украинские части переходить на импровизированные способы доставки грузов с использованием тяжелых дронов.

Ситуация развивается по нарастающей. Высокоточные удары по выявленным целям ликвидируют подразделения и вооружение ВСУ. Одновременно давление на линии снабжения лишает противника возможности восполнять потери в технике и личном составе. Разведка, огневое поражение и контроль коммуникаций действуют комплексно, методично снижая боевые возможности украинских формирований на этом участке фронта.

Ликвидация дивизиона, зафиксированная на видео, демонстрирует эффективность взаимодействия разведывательных и ударных средств. Системная работа по выявлению целей и их последующему уничтожению создает критические проблемы для противника в области логистики и восполнения сил.

"Мы зря смеялись над русскими": Развитие русского вооружения подняло панику в ВСУ

"Мы зря смеялись над русскими": Развитие русского вооружения подняло панику в ВСУ
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
