Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Гениальное предложение Путина. И неожиданное признание. Срочный Совбез рассказал о многом

Гениальное предложение Путина. И неожиданное признание. Срочный Совбез рассказал о многом

12:15, 22 янв 2026

На внеплановом заседании Совета безопасности России президент Владимир Путин ответил на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о приглашении в новую инициативу американского лидера Дональда Трампа. Информацию о встрече передают российские источники.

Глава государства подтвердил получение личного приглашения от Трампа войти в создаваемый «Совет мира». Владимир Путин поблагодарил американского президента за предложение и выдвинул нестандартную идею финансирования российского взноса размером в один миллиард долларов. По его словам, эту сумму можно взять из замороженных в Соединенных Штатах российских активов, пишет Царьград.

Президент отметил, что МИД России детально анализирует данное предложение. Планируется также провести консультации с международными партнерами по этому вопросу. Отдельно обсуждается возможность направить замороженные средства на восстановление территорий, пострадавших в ходе специальной военной операции на Украине.

Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии. Он заявил, что данный вопрос касается исключительно Соединенных Штатов и Дании, и Россия не намерена в него вмешиваться. Глава государства выразил уверенность, что стороны справятся с переговорами самостоятельно. Сделку он оценил примерно в двести-двести пятьдесят миллионов долларов, проведя параллель с исторической покупкой Аляски.

Главной новостью заседания стало объявление о приезде в Москву представителей администрации Трампа. В четверг российскую столицу посетят советники американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. С ними запланированы переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта.

Примечательно, что издание Axios сообщало о намеченной на этот же день встрече Трампа с главой администрации Украины Владимиром Зеленским. Планировалось, что стороны подпишут соглашение об инвестициях на восемьсот миллиардов долларов в рамках Давосского экономического форума в Швейцарии.

Однако украинский лидер не прибыл на мероприятие. Причиной неявки называют напряженность в отношениях между США и европейскими странами, связанную с ситуацией вокруг Гренландии. Таким образом, пока американские советники направляются в Москву для диалога, украинская сторона остается в стороне от переговорного процесса.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Два удара - и дивизиона нет: Уничтожение 150 боевиков ВСУ под Харьковом попало на видео

Читайте также:

Два удара - и дивизиона нет: Уничтожение 150 боевиков ВСУ под Харьковом попало на видео
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

"Сюрприз" так "сюрприз": Такого от Путина не ждали. США и EC получили "самый жёсткий ультиматум". Не хотят мира — вот, что будет
Россия/мир
"Сюрприз" так "сюрприз": Такого от Путина не ждали. США и EC получили "самый жёсткий ультиматум". Не хотят мира — вот, что будет
Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России
Россия/мир
Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России
Лондон в панике от слов Путина: Запад жестко поставили на место одним заявлением: правда об «опале» Лаврова. Рассекречена тайная задача главы МИД
Россия/мир
Лондон в панике от слов Путина: Запад жестко поставили на место одним заявлением: правда об «опале» Лаврова. Рассекречена тайная задача главы МИД
Владимир Путин пообщался с уфимцами вне протокола
Политика в Башкирии
Владимир Путин пообщался с уфимцами вне протокола


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен