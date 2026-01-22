Гениальное предложение Путина. И неожиданное признание. Срочный Совбез рассказал о многом

12:15, 22 янв 2026

На внеплановом заседании Совета безопасности России президент Владимир Путин ответил на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о приглашении в новую инициативу американского лидера Дональда Трампа. Информацию о встрече передают российские источники.

Глава государства подтвердил получение личного приглашения от Трампа войти в создаваемый «Совет мира». Владимир Путин поблагодарил американского президента за предложение и выдвинул нестандартную идею финансирования российского взноса размером в один миллиард долларов. По его словам, эту сумму можно взять из замороженных в Соединенных Штатах российских активов, пишет Царьград.

Президент отметил, что МИД России детально анализирует данное предложение. Планируется также провести консультации с международными партнерами по этому вопросу. Отдельно обсуждается возможность направить замороженные средства на восстановление территорий, пострадавших в ходе специальной военной операции на Украине.

Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии. Он заявил, что данный вопрос касается исключительно Соединенных Штатов и Дании, и Россия не намерена в него вмешиваться. Глава государства выразил уверенность, что стороны справятся с переговорами самостоятельно. Сделку он оценил примерно в двести-двести пятьдесят миллионов долларов, проведя параллель с исторической покупкой Аляски.

Главной новостью заседания стало объявление о приезде в Москву представителей администрации Трампа. В четверг российскую столицу посетят советники американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. С ними запланированы переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта.

Примечательно, что издание Axios сообщало о намеченной на этот же день встрече Трампа с главой администрации Украины Владимиром Зеленским. Планировалось, что стороны подпишут соглашение об инвестициях на восемьсот миллиардов долларов в рамках Давосского экономического форума в Швейцарии.

Однако украинский лидер не прибыл на мероприятие. Причиной неявки называют напряженность в отношениях между США и европейскими странами, связанную с ситуацией вокруг Гренландии. Таким образом, пока американские советники направляются в Москву для диалога, украинская сторона остается в стороне от переговорного процесса.

