Сводка с фронтов СВО 23 января: Лютейшие бои за покинутые города. Казни и пытки русских пленных. Военкор по-честному о большой проблеме

12:09, 23 янв 2026

Российская армия продолжает освобождение территорий на нескольких ключевых направлениях специальной военной операции. Активные боевые действия ведутся в Донбассе, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщают военные корреспонденты, работающие в зоне проведения СВО.

Изюмское направление

Части группировки войск «Запад» развивают наступление в направлении Изюма. Российские подразделения продвинулись на 21-22 километра юго-восточнее и восточнее города. Украинские силы пытаются укрепить окраины Изюма, однако российские операторы беспилотников уничтожают инженерную технику противника.

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о боестолкновениях на южных и юго-восточных окраинах Александровки, а также в районе подстанции Соснового. Севернее российские войска охватывают Коровий Яр. Зафиксированы встречные столкновения северо-восточнее этого населенного пункта, где российские военные вышли к южным окраинам Волчьего Яра и восточным границам Коровьего Яра.

Боевые действия идут за Яровую. Западнее этого населенного пункта столкновения происходят в лесной местности. Российские подразделения продвинулись к госпиталю на северной окраине Святогорска и ведут бои за этот объект, а также действуют в восточной части города.

Украинские войска оказывают упорное сопротивление в Коровьем Яру, Александровке и Сосновке, стремясь остановить продвижение российской армии к Изюму. Противник предпринимает контратаки.

Добропольское направление

На направлениях Доброполья и Дружковки российские войска наступают по обоим берегам реки Казённый Торец. Одновременно усиливается активность диверсионно-разведывательных групп в тылу украинских позиций. Украинские силы пытаются прорвать российскую оборону на ранее оставленных участках, неся потери от беспилотников, авиации и артиллерии.

На западном участке российские войска полностью восстановили контроль над Новым Шаховом и заняли часть прилегающей лесополосы. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что диверсионно-разведывательные группы расширили радиус действий. Зафиксированы проникновения из Нового Шахово и Дорожного с дальнейшим продвижением через населенный пункт Новый Донбасс и за его пределы. Отдельные группы действовали на расстоянии до трех километров от окраин Доброполья, что свидетельствует о разведке тыловой устойчивости и логистики противника.

На северо-восточном фланге российские подразделения продвинулись северо-западнее Шахово, заняв дополнительные позиции вдоль лесополосы в направлении Кучеревского ущелья. Это усиливает давление на естественные рубежи обороны украинских войск.

Севернее, после форсирования реки Полтавка, российские штурмовые группы закрепились в южной части Новопавловки. Остальная застройка находится в серой зоне, при этом основные силы украинской стороны смещаются севернее — в район деревни Павловка.

Ситуация развивается за счет сочетания постепенного продвижения и работы диверсионно-разведывательных групп в глубине обороны. Направление Доброполья постепенно попадает в зону оперативного давления, что создает риски для устойчивости украинской обороны и тыловых коммуникаций в этом секторе.

До Днепропетровска 50 километров

Военный корреспондент Анатолий Радов сообщил, что штурмовики 9-й бригады начали наступление в северо-западном направлении от Родинского, установив контроль над несколькими позициями противника в лесопосадках. Отмечены успехи севернее пруда в Гришино. Российские бойцы взяли под контроль несколько улиц и выровняли линию фронта в районе Дорожного.

На Днепропетровском направлении штурмовые группы 90-й гвардейской танковой дивизии расширили зону контроля юго-восточнее Новопавловки и продвинулись в самом селе. На Лиманском направлении российская армия продолжает развивать успех, продвигаясь как к окраинам самого Лимана, так и в направлении других населенных пунктов. На восточно-Купянском направлении продолжаются бои за полуокруженное село Верхнее Песчаное. Российские бойцы атакуют его с трех направлений — с запада, севера и востока.

Боевые действия за Славянско-Краматорскую агломерацию находятся в активной фазе. К самим городам российские войска еще не подошли, однако постепенно освобождают окрестности. Минувшей ночью нанесены удары по Славянской ТЭС в городе Николаевка, расположенном в шести километрах от линии боевого соприкосновения. Произошел крупный пожар, однако в Славянске, Краматорске и Николаевке пока не зафиксировано серьезных перебоев с электроснабжением.

Проблема тяжелых дронов

Одной из актуальных проблем для российских военных остаются тяжелые дроны противника типа «Баба-Яга». Радов отметил, что эти беспилотники представляют серьезную угрозу для подразделений на земле, поэтому российские операторы беспилотников постоянно ведут с ними борьбу в воздухе.

Гибель российских военнопленных

Агентство ANNA NEWS сообщило о гибели двух российских военнопленных. Бойцы попали в плен в мае 2025 года и погибли, находясь в украинском плену. В сентябре и октябре тела военнослужащих передали российской стороне в рамках обмена.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стали многочисленные осколочные ранения шеи с повреждением крупных сосудов, а также потеря крови при взрыве. На теле одного из бойцов обнаружили хирургический надрез, свидетельствующий об удалении сердца.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова включила информацию об этом случае в свой доклад. Ранее также поступали сообщения о гибели российских пленных в районе села Макеевка в Луганской Народной Республике.

Подобные случаи происходят регулярно. За весь период специальной военной операции ни один украинский военнослужащий не был привлечен к ответственности за такие действия.

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал ситуацию с российскими военнопленными. Он отметил, что на каждого причастного к таким действиям заведено уголовное дело в России. По его словам, всех ответственных за подобные действия ждет расплата.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru