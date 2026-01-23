«Вот чем кончились переговоры в Кремле»: 04:25 — «Кровавая провокация» Киева в Пензе. 04:35 — Предельно жёсткий ультиматум Кремля. Зеленский сделал выбор

12:18, 23 янв 2026

Ночные переговоры российского президента Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера завершились в Москве. Об этом сообщили помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Встреча закончилась под утро

Беседа Путина с Уиткофом и его коллегами продолжалась до 3:15 ночи по московскому времени. После окончания диалога стало известно о трёхстороннем формате переговоров, запланированном на 23 января в столице ОАЭ.

Неожиданностью для наблюдателей стало то, что российскую сторону в Абу-Даби представит адмирал Костюков — руководитель Главного разведывательного управления Генштаба. Эксперты уже вспоминают известное высказывание времён переговоров в Стамбуле 2022 года про Мединского и Шойгу, перефразируя его на актуальный лад.

Делегация РФ отправилась в эмираты утром того же дня — об этом стало известно в 06:53. Предстоящая встреча станет первой в таком формате с участием представителей России, США и Украины.

Повестка московских консультаций

На переговорах обсуждался широкий спектр вопросов — от украинского конфликта до Гренландии и инициативы по созданию «Совета Мира». Украинские источники указывали, что речь могла идти о российских гражданах, находившихся на американских судах в международных водах.

Киевские СМИ также сообщали о готовности российских вооружённых сил к масштабному удару по энергетической инфраструктуре Украины. Однако перед переговорным процессом все стороны заняли выжидательную позицию.

Территориальный вопрос остаётся ключевым

После завершения встречи Юрий Ушаков озвучил принципиальную позицию Москвы. Помощник президента подчеркнул, что без решения территориальных вопросов невозможно рассчитывать на долгосрочное урегулирование конфликта.

Российская сторона намерена последовательно достигать целей специальной военной операции до тех пор, пока не появится возможность урегулирования через политико-дипломатические механизмы. Это заявление прозвучало в 04:35 и было расценено некоторыми наблюдателями как жёсткое требование к оппонентам.

Инцидент в Пензенской области

Практически одновременно с завершением переговоров — в 04:25 — украинские источники сообщили об атаке на объект в Пензе. По данным блогера Анатолия Шария, целью стала линейная производственно-диспетчерская станция, являющаяся частью нефтепровода Куйбышев — Унеча — Мозырь-1, известного как ветка «Дружба-1».

Детали происшествия не раскрываются, однако украинские медиа распространили кадры с пожарами и взрывами на объекте инфраструктуры. Официальных комментариев от российских властей пока не поступало.

Что дальше

Военные обозреватели восприняли слова Ушакова как итог ночных консультаций в Кремле. Аналитик Condottiero высказал мнение, что публично озвучена лишь часть результатов переговоров, а полные детали возможной сделки станут известны в ближайшее время.

По его словам, в контекст будущего соглашения входят как украинский вопрос, так и тема Гренландии. Наблюдатели отмечают, что предстоящая встреча в Абу-Даби может дать более ясную картину дальнейших шагов всех задействованных сторон.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru