Срочные новости: Грандиозное наступление ВС России – колонны несутся на Киев. Зеленский "плюнул в лицо" главам ЕС и готов сдать регионы

12:24, 23 янв 2026

Российские войска активно продвигаются на Днепропетровском направлении, освобождая территории ежедневно. Об этом 23 января 2026 года сообщил генерал-майор, Герой России Сергей Липовой в беседе с изданием aif.ru. По его словам, до окраин Днепропетровска остается чуть более 50 километров.

Ситуация на фронте

Генерал-майор Липовой отметил ускоренные темпы наступления российских подразделений. Он объяснил это слаженной работой штурмовых групп, артиллерии и операторов беспилотников, которые контролируют воздушное пространство и корректируют направление движения войск.

Специалист подчеркнул, что при сохранении текущего темпа продвижения российские силы в ближайшее время выйдут к берегам Днепра. Это станет первым важным рубежом на пути к дальнейшему продвижению вглубь территории. Наступление сопровождается ударами по энергетической инфраструктуре противника, что осложняет логистику и военное производство украинской стороны.

Генерал уточнил, что российская артиллерия уже может достать до окраин Днепропетровска, однако удары пока не наносятся из-за отсутствия огневых точек противника в городе. Как только появятся очаги сопротивления, операторы дронов и артиллеристы их уничтожат, чтобы облегчить задачу штурмовым подразделениям.

Критика Зеленского в адрес Европы

Владимир Зеленский выступил в Давосе с резкой критикой европейских стран. Он высказал претензии Германии, Франции, Великобритании и другим государствам, которые, по его мнению, недостаточно активно поддерживают Украину, несмотря на выделенные за четыре года сотни миллиардов евро.

Украинский президент привел в пример Данию, которая направила на остров Гренландия всего 30-40 человек. По мнению Зеленского, такой контингент не способен защитить территорию от возможных действий США. Он также упомянул отсутствие поддержки протестов в Белоруссии и Иране со стороны европейских партнеров.

Зеленский напомнил о появлении у Минска ракетного комплекса «Орешник», который, как он заявил, ставит под угрозу всю Европу. Кроме того, украинский лидер обвинил европейские страны в недостаточной активности против торгового судоходства, которое он связывает с Россией. При этом он поставил себя в пример, указав на действия против судов в Черном море.

Основная претензия Зеленского к странам Европейского союза заключается в том, что они не вступили в прямой конфликт с Россией. Во время выступления он много говорил о своих достижениях и противопоставлял себя и американцев европейским партнерам.

Заявления Трампа о готовности к компромиссу

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что параметры возможного соглашения по украинскому конфликту согласованы. Он заявил, что Зеленский готов пойти на компромисс и подписать соглашение. Трамп отметил тяжелые условия жизни украинского населения, упомянув отсутствие отопления при температуре минус 20 градусов.

По словам американского президента, уступки должны сделать все стороны, включая Европу. Трамп подчеркнул, что как Владимир Путин, так и Зеленский заинтересованы в заключении сделки. Он также отметил, что европейские страны будут участвовать в процессе и получат от этого больше выгоды, чем Соединенные Штаты.

Зеленский ранее заявлял, что США и Украине не удалось договориться по одному вопросу в Давосе. Трамп указал, что соглашение блокируют те же проблемы, что присутствовали на протяжении прошлого года.

Переговоры в Москве и предстоящая встреча

23 января в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. Встреча продолжалась около 3,5 часов и завершилась примерно в 03:10. После завершения переговоров кортеж американской делегации покинул Кремль.

Представители США сразу после встречи в Москве направились в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах между Соединенными Штатами, Украиной и Россией. Встреча запланирована на 23-24 января в Объединенных Арабских Эмиратах. Самолет C-37A, который используется для перевозки высокопоставленных чиновников правительства и Министерства обороны США, приземлился в ОАЭ во время переговоров в Кремле.

Эксперты полагают, что спорным пунктом может быть вопрос о присутствии войск НАТО на территории Украины после завершения конфликта. Москва выступает против такого развития событий. Некоторые специалисты считают, что разногласия касаются именно территориальных вопросов. Владимир Путин ранее отмечал, что с учетом темпов продвижения российской армии требование о выводе украинских войск с российских территорий может потерять актуальность, поскольку эти территории будут освобождены самостоятельно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru