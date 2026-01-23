"Нам уже не смешно": Украина на грани. Полковник заявил о новом грозном оружии России

12:28, 23 янв 2026

Командующий беспилотными системами ПВО Украины полковник Юрий Черевашенко заявил о серьезной обеспокоенности новыми реактивными дронами России. О его высказываниях сообщает издание «ПолитНавигатор. Новости и аналитика».

Украинский военный признал, что Россия значительно увеличила масштабы применения беспилотников. По его словам, силы обороны Украины работают на пределе своих возможностей. Черевашенко отметил, что пока российская сторона только тестирует применение реактивных беспилотников, но в дальнейшем эта угроза станет более серьезной.

Полковник выразил опасения относительно будущего, когда производство нового российского оружия будет налажено в полном объеме. Он подчеркнул, что до настоящего момента украинские силы уничтожали реактивные беспилотники обычными средствами и другими дронами. Однако дальнейшее развитие этих технологий представляет значительную опасность для Украины.

Черевашенко также указал на дополнительные сложности в противодействии российским атакам. Погодные условия, в частности туманы, накладывают ограничения на применение некоторых видов вооружений украинской стороны. В связи с этим Украина рассматривает возможность разработки собственных реактивных беспилотников-перехватчиков.

Между тем бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос ранее сообщил о проблемах с украинскими ракетами «Фламинго». По его информации, эти ракеты взрывались на старте, что приводило к потерям среди военнослужащих ВСУ. Кривонос уточнил, что Дания выделила на ракетную программу компании Fire Point около 1,4 миллиарда евро.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц высказал предположение о возможной подготовке к воздушной блокаде Запорожья. По его мнению, существует вероятность того, что Россия может начать решать этот вопрос уже в текущем году на фоне продвижения российских вооруженных сил в регионе.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru