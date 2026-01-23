12:33, 23 янв 2026

Экс-командир подразделения иностранных наёмников в составе украинских войск раскрыл причины провала дроновой войны Киева. По его словам, операторы беспилотников ВСУ гонятся за эффектными роликами в соцсетях, в то время как Россия применяет совершенно другую стратегию, которая приносит реальные результаты на поле боя.

Райан О’Лири два года воевал на стороне Украины в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады, пишет Царьград. Теперь он открыто заявил, что командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бовди, известный под позывным Мадьяр, проигрывает противостояние российскому проекту «Рубикон».

Охота за лайками вместо реальной войны

Украинские операторы БПЛА сосредоточились на создании зрелищного контента для интернета. Они регулярно публикуют видео с атаками на пехоту противника, собирая миллионы просмотров. Однако О’Лири считает такой подход провальным с военной точки зрения.

Как объяснил бывший наёмник изданию «Тексты», украинские беспилотники оптимизированы под уничтожение живой силы, а не под изменение ситуации в секторе боевых действий. Это даёт красивую картинку для пропаганды, но не приводит к достижению операционных и стратегических задач. Российская армия действует по противоположному принципу: меньше эффектных роликов, больше системной работы на коллапс вражеской обороны.

Глубина операций решает исход войны

О’Лири подчеркнул ключевое отличие в подходах двух армий. Если противник может безопасно перемещать топливо, боеприпасы, дроны, экипажи и ремонтную технику на расстояние от 10 до 40 километров вдоль линии фронта, он контролирует глубину театра военных действий. При этом потери пехоты в окопах могут быть в пять раз больше, но это не имеет решающего значения.

Российские военные первыми осознали важность этого момента. Наши бойцы перестали воспринимать беспилотники как простые летающие гранаты и начали использовать их как систему для блокировки перемещений, логистики и дроновых операций противника. Именно для этого был создан проект «Рубикон».

ВСУ застряли в тактике прошлого

Украинские формирования до сих пор считают глубокий тыл неопределённой территорией, за которую никто не несёт ответственности. Поэтому беспилотники применяются главным образом для охоты на отдельных солдат, хотя их потенциал намного шире.

Кадры с атаками на пехоту действительно создают впечатление активной работы для зрителей, но не более того. Россия же чётко определила контроль глубины: если перемещение украинских войск в тыловых зонах становится опасным, весь сектор в итоге разваливается.

Приоритеты российских операторов

Главными целями для наших операторов БПЛА стали украинские пилоты дронов, их техника, логистические узлы, разведывательные подразделения и дороги. Такие удары дают гораздо более существенный эффект, поскольку в конечном счёте создают множество проблем для противника.

Российским военным безразлична статистика уничтоженной пехоты в отчётах. Они планируют операции, которые формируют обстановку на фронте. Украина концентрируется на живой силе, потому что это наглядно и политически безопасно. Но пехота легко заменима, в отличие от топлива, ремонтных работ, электричества, связи, обученных экипажей и темпа логистики.

Медийные победы против реальных потерь

Результат такого подхода вполне предсказуем, считает О’Лири. Украина выигрывает тактический обмен, но проигрывает на операционном уровне. Киев побеждает в медийном пространстве, однако теряет территории. Россия несёт потери в личном составе, но получает свободу манёвра. Украина уничтожает людей, но теряет контроль над пространством.

Экс-командир наёмников выявил характерную закономерность в тактике украинских операторов дронов. Как и руководство страны во главе с командой Зеленского, они работают исключительно на публику. За красивой ширмой с эффектными видеороликами не стоит ничего, кроме пустоты.

