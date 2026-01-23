12:36, 23 янв 2026

Вооруженные силы России провели массированную операцию по поражению военно-промышленных предприятий, энергетических объектов и мест базирования украинских войск. Удары пришлись по цехам, где производили дальние беспилотники, и складам с боеприпасами, пишет Царьград.

На линии фронта потери украинской стороны превысили 1240 военнослужащих. Среди уничтоженной техники оказались немецкий танк «Леопард», чешская реактивная система залпового огня «Вампир» и британская самоходная артиллерийская установка «Палладин». Всего подразделения украинских вооруженных сил лишились трех танков, 14 бронированных машин и шести артиллерийских систем. Кроме того, выведены из строя две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, семь станций радиоэлектронной борьбы и 15 складских помещений.

Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ применил авиационные ракеты, чтобы сорвать запланированную ротацию украинских войск. После атаки вертолет успешно ушел от возможного ответного обстрела, используя тепловые ловушки.

Операторы беспилотников проявили высокую активность на всех участках. По данным военного ведомства, украинская сторона отступает под натиском беспилотных систем. Дроноводы уничтожали замаскированные укрытия, живую силу и технику противника, включая наземные робототехнические комплексы и беспилотники. Также они срывали ротацию войск.

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции, нанося комплексные удары по военному потенциалу Украины. Киев оказался в сложной ситуации из-за проблем на фронте.

В это время президент Украины Владимир Зеленский срочно вылетел в Давос на встречу с Дональдом Трампом. Причиной стал публичный призыв американского президента, который прозвучал во время его выступления на форуме. Изначально Зеленский не планировал участвовать в мероприятии, но после заявления главы Белого дома быстро изменил решение.

На фоне визита из американских источников снова поступили заявления о том, что потенциальное мирное соглашение находится в одном шаге от завершения. Для его подписания остается урегулировать один вопрос. Наблюдатели полагают, что речь идет об условии, ранее выдвигавшемся Россией — выводе украинских войск с территорий Донбасса.

Ожидается, что во время личной встречи Трамп окажет давление на Зеленского, чтобы добиться уступки по этому ключевому пункту. В случае успеха американские переговорщики могут немедленно вылететь в Москву для встречи с российским руководством.

Эксперты сомневаются, что Зеленский согласится на такие условия. С их точки зрения, наиболее острый этап внутриполитического давления на украинского президента позади, и у него нет видимых причин идти на шаги, которые могут быть расценены как капитуляция. Кроме того, против подобного компромисса выступают другие международные игроки, в частности Великобритания.

Ближайшие один-два дня будут иметь критически важное значение. Любые новости — будь то прорыв в переговорах или отсутствие публичных заявлений о прогрессе — станут значимым индикатором дальнейшего развития ситуации.

