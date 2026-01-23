Все ждали итогов переговоров, но вылетели Ту-22м3. На НАТО! "Ответный огонь". 5 часов страха: Официальное заявление Минобороны

12:40, 23 янв 2026

Министерство обороны России опубликовало официальное заявление о вылете дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в направлении Балтийского моря. Патрулирование над нейтральными водами продолжалось около пяти часов. Информация появилась в полночь по московскому времени.

Российские бомбардировщики, которые в классификации США носят кодовое название «Backfire» (в тексте ошибочно указано как «Ответный огонь»), направились к акватории Балтики. В этом районе расположены территории стран НАТО — Прибалтики, Финляндии, Швеции и Дании. Воздушное патрулирование длилось пять часов, пишет Царьград.

Дальние бомбардировщики сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ. Полёты проходили в строгом соответствии с нормами международного воздушного права над нейтральными водами без нарушения границ воздушного пространства. Страны альянса подняли в воздух свои истребители для сопровождения российских самолётов.

Эксперты связывают активизацию полётов военной авиации с общим обострением ситуации в регионе. После инцидентов с задержанием торговых судов под российским флагом вопрос безопасности морских путей приобрёл особую актуальность. По мнению наблюдателей, демонстрация возможностей дальней авиации может служить сигналом о готовности защищать экономические интересы.

Параллельно с действиями в Балтийском регионе российская стратегическая авиация провела патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, имеющие кодовое обозначение «Bear» («Медведь») в терминологии НАТО, находились в воздухе над нейтральными водами Японского моря более одиннадцати часов.

Япония задействовала силы ПВО и подняла истребители для контроля за перемещением российских самолётов. Токио продолжает предъявлять претензии на Курильские острова и активно наращивает военный потенциал. Полёты российской авиации в этом направлении демонстрируют внимание к восточным рубежам страны.

Аналитики отмечают, что подобные действия военной авиации проводятся в рамках плановых тренировок и демонстрации присутствия в ключевых регионах. Учитывая рост напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, частота таких полётов может увеличиться. Все манёвры осуществляются с соблюдением международных норм и правил использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru