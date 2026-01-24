12:27, 24 янв 2026

На линии боевого соприкосновения зафиксированы продвижения российских военных практически на каждом участке. Об этом 24 января 2026 года сообщают военные корреспонденты и координаторы подполья.

Российские силы установили контроль над Симоновкой на Северном направлении. Населенный пункт находится в двух километрах южнее Лимана, который перешел под российский контроль в декабре прошлого года. Село расположено на трассе Т2104, тянущейся вдоль левого берега Северского Донца, пишет Царьрад.

В четырех километрах к юго-западу находится переправа через канал у украинского Рубежного. Перекрытие этой переправы оставит противнику только два маршрута для переброски сил через Северский Донец — у Старого Салтова и Печенег. По этим переправам уже наносились удары с использованием ракет и беспилотников. Максимальная задача — изолировать Харьков от Великого Бурлука, через который украинская сторона ведет операции на Купянск, заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Наступление на шести участках

На Лиманском участке российские войска усиливают давление одновременно по нескольким направлениям, действуя через лесные зоны и тактически важные возвышенности. Продвижение отмечено как минимум в шести районах, что свидетельствует о системном ослаблении украинских оборонительных рубежей с параллельным укреплением на ключевых позициях.

Севернее Лимана российские штурмовики переместились от позиций восточнее Дробышева и заняли лесополосу на юго-востоке, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. С этих рубежей ведутся атаки к плотным лесным массивам и району животноводческой фермы, которую противник использует как опорный пункт.

На востоке возобновились штурмы южной части Ставков. Южная половина населенного пункта отбита, российские подразделения закрепились в прилегающей лесополосе. Боевые действия переместились в западную часть Ставков и к сельскохозяйственным постройкам, где украинские силы удерживают остатки обороны.

Южнее Лимана продвижение развивается по линии тактических возвышенностей. Заняты дополнительные позиции в двух лесополосах. Штурмовые группы также углубились южнее агрокомплекса к северу от города, выйдя к улице Слобожанская. Параллельно зачищаются лесополосы севернее Масляковки, где противник формировал узлы сопротивления.

Закрепление в летних лагерях

На Святогорском направлении наступление развивается в районе Коровьего Яра. Российские войска продвигаются на запад вдоль дороги Коровий Яр — Карповка, закрепляясь по обе стороны трассы.

После предыдущих проникновений бойцы закрепились на первых улицах Святогорска, заняв территорию бывших летних лагерей. Восточнее зачищены леса севернее железнодорожной линии, что позволило выйти к северной окраине Яровой с альтернативного направления. В Дробышеве возвращены ранее утраченные позиции на северных улицах населенного пункта.

В ближайшее время давление на Лиман будет усиливаться за счет расширения зон контроля в лесных массивах и выхода штурмовых групп к городской застройке с юга и юго-запада. Вероятен сценарий постепенного вытеснения украинских сил из города без лобового штурма — через перерезание маршрутов снабжения, сковывание резервов и навязывание боев в неудобной для обороны местности. На Святогорском направлении основная задача — закрепление в городской черте и развитие успеха в сторону Яровой, что создаст угрозу всей северной дуге лиманского узла, спрогнозировал Лебедев.

Противоречивые данные о Белицком

На Добропольском направлении бойцы группировки войск «Центр» продвинулись на участке шириной более восьми километров. Российские силы зашли в Белицкое, заняв пять улиц и шесть многоэтажных домов. От Родинского начали отодвигать линию боевого соприкосновения на запад. Площадь продвижения составила 8,7 квадратных километра, сообщил военблогер Михаил Дегтярев.

В Гришино бойцам удалось продвинуться по улице Азовской и Степной. Южнее села на 1,3 километра продвинулись по трассе М30 и на 1,9 километра по железнодорожным путям. Площадь продвижения за сутки составила 2,6 квадратных километра.

Также удалось продвинуться на участке шириной более шести километров западнее Покровска. Дозачистили и установили полный контроль над шахтой «Покровская». Зачистили участок между шахтой и Котлино. Продолжили продвигаться на север по направлению к Сергеевке. До села осталось преодолеть два километра. Площадь продвижения: 10,1 квадратных километра.

В Днепропетровской области бойцы «Центра» взяли под контроль две улицы в восточной части Новоподгородного. Начали двигаться от границы в Днепропетровскую область на участке шириной в 3,8 километра. Площадь продвижения: 3,2 квадратных километра.

Суммарно в зоне ответственности группировки войск «Центр» под российский контроль перешло более 24 квадратных километров за сутки. Однако главный вопрос — это ситуация вокруг Белицкого, которое одни военкоры «взяли», другие указывают на начало боев, третьи даже не подошли.

По Белицкому есть и другие данные, в частности боец сказал, что там не получилось основательно закрепиться, однако из других источников закрас верный, поэтому ждем или кадры объективного контроля или новых данных, чтобы более точно понимать что на данном участке происходит, писал Дегтярев.

Данные о заходе в село опровергают, например, военкор Анатолий Радов и военный канал «Русское Zazеркалье 2.0». Также Радов сообщил, что на Добропольском выступе бойцы взяли под контроль всю Новопавловку, но враг активно контратакует из Павловки, пытаясь выбить российские силы. Обе дороги от Софиевки к Павловке — серая зона, открытая местность, которую контролируют украинские силы.

Купянский участок превращается в ловушку

Ряд украинских и западных проукраинских источников сходятся во мнении, что купянский участок может превратиться для главнокомандующего ВСУ Сырского в ловушку. У российских бойцов на этом направлении были и остаются проблемы. Поступает много противоречивых данных, в том числе об окружении российских штурмов в местной районной больнице. Однако по итогу многие сходятся во мнении, что ресурсов для продолжения попыток прорваться и захватить Купянск у Сырского почти не осталось. В самое ближайшее время ему придется снять остатки личного состава и бросить его на оборону Славянско-Краматорской агломерации.

С другой стороны, любая попытка проверить эту гипотезу на практике и до выполнения задачи по возврату Купянска по административным границам под полный контроль украинских сил требует переброски туда наиболее боеспособных механизированных бригад и подразделений беспилотников. Значительная часть этих подразделений снимается с направления Славянск — Краматорск, где они будут нужны в ближайшее время. По мере давления российских сил на Константиновку и выхода к Дружковке Сырскому придется срочно затыкать еще одно угрожающее направление, пишет военный канал «Военная хроника».

Девять тысяч танков ждут приказа

Одновременно с этим противник в панике пишет о якобы подготовке российской армии к финальному наступлению и штурму Киева. Вражеские ресурсы со ссылкой на разведслужбы заявляют, что количество бронетехники в российских вооруженных силах на данный момент примерно соответствует тому же уровню, что и на момент начала военного конфликта в Украине. Речь идет по меньшей мере об ударном кулаке до девяти-десяти тысяч танков и чуть большего количества бронемашин разных типов. Интересно, что ранее полковник Аслан Нахушев уже намекал, что российские войска активно копят технику «для чего-то» и ждут приказа.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru