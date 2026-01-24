Герани держат курс на Киевскую ГЭС. Цирконы и Искандеры атаковали Киев: "Звездные войны" начинаются"

12:32, 24 янв 2026

В ночь на 24 января украинская столица подверглась масштабной атаке с использованием современного вооружения. Об этом сообщают украинские и российские СМИ.

В ночь с пятницы на субботу системы ПВО Киева отражали массированную атаку. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в ударе участвовали две гиперзвуковые ракеты «Циркон» и около десяти ракет «Искандер» различных типов. Киевская городская военная администрация подтвердила активную работу противовоздушной обороны в столице.

Беспилотники направлялись к ТЭЦ-6 и Киевской ГЭС, пишет Царьград. Со стороны севера к рубежам запуска приближались стратегические бомбардировщики. Местные СМИ характеризуют происходящее как начало «Звездных войн», имея в виду интенсивность и технологичность применяемого вооружения.

События развиваются на фоне критической ситуации с энергоснабжением. Генеральный директор украинской энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко заявил на экономическом форуме в Давосе о приближении гуманитарной катастрофы. По его словам, жители получают электричество по 3-4 часа с последующими перерывами на 10-15 часов. Многоквартирные дома уже несколько недель остаются без отопления.

Компания потеряла 60-70% генерирующих мощностей, понеся ущерб на сотни миллионов долларов. Восстановление энергосектора, по оценке Тимченко, потребует 65-70 миллиардов долларов. Руководитель ДТЭК призвал к прекращению огня в энергетической сфере.

Днем ранее в Киеве произошли взрывы и возгорания трансформаторов. По предварительным данным, оборудование не выдержало скачков напряжения в изношенной энергосистеме. Постоянные аварийные и плановые отключения, а также повторные включения создают критическую нагрузку на инфраструктуру. Попытки подать напряжение на сети, не рассчитанные на такие режимы работы, приводят к перегрузкам и разрушению оборудования.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru