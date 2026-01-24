12:37, 24 янв 2026

Военнослужащий ВСУ с Запорожского направления записал эмоциональное видеообращение, в котором не сдержал эмоций и накричал на одесский территориальный центр комплектования. Запись появилась в украинском информационном поле в январе 2026 года. О ситуации рассказала обозреватель Царьграда Екатерина Панфилова.

Что привело военного к срыву

Боец не смог говорить спокойно после того, как на позиции прибыло очередное пополнение. Причина его гнева стала очевидна, когда он начал перечислять состав новоприбывших. Из двадцати мужчин одиннадцать оказались системными наркоманами с двадцатилетним стажем употребления, четверо имели диагноз аутизм, а остальные приближались к шестидесяти годам.

Военный напрямую обратился к сотрудникам одесского ТЦК с гневным вопросом о их адекватности. Он предложил представителям центра комплектования самим приехать на Запорожское направление, чтобы оказать помощь находящимся там подразделениям. Его обращение прозвучало как отчаянный крик о помощи.

Системная проблема украинской мобилизации

Этот случай не является единственным примером провалов в работе территориальных центров комплектования. Командиры ВСУ регулярно сообщают о том, что на передовую отправляют людей с серьёзными заболеваниями. Один из военных рассказал украинским СМИ о прибывших бойцах с открытой формой туберкулёза.

В документах мобилизованных обнаруживаются записи о десятилетнем наблюдении у врачей и нескольких сроках заключения. Вместе с больными туберкулёзом на фронт направили человека с гангреной, которому требовалась срочная ампутация пальцев. Такие действия превращают подразделения в очаги распространения инфекционных заболеваний.

Последствия хаотичного набора

Ситуация с мобилизацией демонстрирует глубокий кризис всей системы комплектования украинских вооружённых сил. Отправка на передовую людей с тяжёлыми заболеваниями и ограниченными возможностями ставит под угрозу не только их самих, но и других военнослужащих. Небоеспособные бойцы не могут выполнять боевые задачи и нуждаются в постоянном уходе.

Эмоциональный срыв военного стал логичной реакцией на абсурдность происходящего. Его крик отражает настроения многих находящихся на передовой, которые вынуждены компенсировать некомпетентность работы мобилизационных центров. Подобные случаи регулярно фиксируются в различных частях ВСУ на разных участках фронта.

Видеообращение разозлённого бойца быстро разошлось по украинским социальным сетям и телеграм-каналам. Многие пользователи отметили справедливость его претензий к работе территориального центра комплектования. Ситуация высветила проблемы, о которых предпочитают не говорить на официальном уровне.

