Генерал Гурулёв юлить не стал: Да, речь идёт о завершении боевых действий

12:42, 24 янв 2026

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв без обиняков прокомментировал трехсторонние переговоры России, Украины и США, которые проходят в Объединенных Арабских Эмиратах. Военный сообщил изданию Царьград о целях встречи и перспективах завершения конфликта.

Кто возглавляет переговоры

Гурулёв подчеркнул значимость фигуры руководителя российской делегации — начальника главного управления генерального штаба Игоря Костюкова. По словам депутата, это явный индикатор направления дискуссий.

Участие Костюкова свидетельствует о фокусе на прекращении военных действий и фактической демилитаризации Украины, считает парламентарий. Именно эта тема станет центральной на переговорах, подчеркнул военный.

Не финал, а стыковка

Генерал не стал строить иллюзий относительно скорости достижения договоренностей. Он охарактеризовал текущие встречи как промежуточные, направленные на согласование позиций сторон.

Окончательное решение не примут за пару дней, отметил Гурулёв. Сейчас происходит сверка подходов и подготовка почвы для полноценных мирных переговоров, объяснил депутат. Он призвал дождаться продолжения процесса.

Позиция без компромиссов

Парламентарий напомнил о неизменности российской позиции с момента начала специальной военной операции. Москва категорически против перемирий, которые противник может использовать для перегруппировки и подготовки.

Речь идет исключительно о полноценном мире, подчеркнул военный. Эту линию подтверждают заявления помощника президента Юрия Ушакова о невозможности соглашений без достижения целей СВО и урегулирования территориальных споров.

Установка обозначена четко, и от нее отталкиваются переговорщики, констатировал Гурулёв. На данном этапе обсуждать другие варианты бессмысленно, добавил он.

Европейский фактор

Депутат обратил внимание на отдельную проблему — позицию Европы. Даже при быстром заключении мирного договора останется вопрос с европейскими странами, заметил генерал.

Речь не о военной кампании против ЕС, уточнил парламентарий. Однако необходимо готовиться к возможной конфронтации, поскольку европейцы открыто планируют конфликт с Россией в обозримой перспективе, предупредил он.

Армия не сократится

В связи с европейскими рисками Гурулёв предположил отсрочку демобилизации и уменьшения численности вооруженных сил. Решение связано не с агрессивными планами Москвы, а с необходимостью реагировать на угрозы с Запада, пояснил депутат.

Россия продолжает набор добровольцев в приличном объеме для укомплектования частей, сообщил военный. Учитывая вызовы со стороны Европы, их потребуется еще больше, констатировал он. От этого никуда не деться, резюмировал Гурулёв.

Европейские политики действительно заявляли о подготовке к войне с Россией в трехлетней перспективе. Евросоюз запустил масштабную программу перевооружения. Президент Владимир Путин предлагал подписать договоры о ненападении, но инициативу проигнорировали. Глава государства полагает, что элита ЕС стремится нажиться на военных заказах, хотя не исключен и худший сценарий — попытка захвата российских ресурсов силовым путем.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
