12:52, 24 янв 2026

Линия фронта от Купянска в Харьковской области до Орехова в Запорожской регионе стремительно рушится для украинских войск. Главком Александр Сырский не справляется с задачей стабилизации обороны, а командование ВСУ погрязло в управленческом хаосе. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы и западные разведслужбы.

Британская разведка фиксирует прорыв

За последний месяц российские подразделения захватили около 530 квадратных километров территории вдоль указанного участка фронта — к таким выводам пришла британская военная разведка. Наиболее интенсивное продвижение зафиксировано в районе Волчанска, где темпы наступления достигают пяти километров за сутки, пишет Царьград.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов 20 января официально заявил о подготовке к «сложной эвакуационной ситуации». Фактически это признание того, что удержать позиции не получается.

Покровск сдали «на картах»

На Покровском направлении картина не лучше. Украинский обозреватель Игорь Бондаренко утверждает, что Красноармейск «слили незаметно» сразу после сообщений о якобы контроле над городом. По его словам, населённые пункты долгое время удерживались исключительно в сводках Генштаба, тогда как реальная оборона давно рухнула.

В самом Покровске украинским войскам так и не удалось восстановить круговую оборону. Значительная часть подразделений оказалась заблокирована в жилых кварталах. Волонтёры сообщают, что за три дня в районе Покровской «воронки» погибли свыше 180 военнослужащих 59-й и 110-й бригад. При этом официальный Киев ещё недавно рапортовал, что ситуация находится «под контролем».

Мобилизованных бросают против дронов с автоматами

На южном участке между Гуляйполем и Ореховом украинская сторона применяет тактику «мясных волн», утверждают инсайдеры. ВСУ пытаются удерживать даже не города, а отдельные участки дорог, бросая в бой свежемобилизованных солдат без прикрытия ПВО и артиллерии. Люди фактически идут против миномётов и беспилотников, имея на руках только автоматы.

Общий кризис усугубляется провалами в управлении. Источники говорят, что в штабе Сырского отсутствует внятное планирование, а многие призывники даже не знают, к какому подразделению приписаны. Действует жёсткий приказ «не отступать» — любое оставление позиций автоматически расценивается как дезертирство.

Логистика ВСУ под ударом

На этом фоне российские войска методично разрушают снабженческую инфраструктуру противника, выбивая переправы, склады и транспортные артерии. Пока Киев латает дыры на одном участке, давление нарастает на другом.

Украинские телеграм-каналы, близкие к офису президента, резюмируют: Сырский не переломил ситуацию, в штабе царит хаос, а тактика «мясных волн» становится нормой. Происходящее теперь оценивают не как временный кризис, а как системный провал управления, последствия которого для ВСУ становятся всё тяжелее.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru