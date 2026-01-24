Белый флаг поднят: ВСУ массово сдаются в плен из-за холодной смерти. Что известно о прорыве в Константиновке

12:59, 24 янв 2026

В районе Константиновки в ДНР более сотни украинских военнослужащих 156-й отдельной механизированной бригады сложили оружие, сообщает Mash. События разворачиваются на фоне продолжающихся боевых действий в населенном пункте, входящем в агломерацию Славянск-Краматорск.

Причины капитуляции

Основной причиной сдачи в плен военные называют экстремальные погодные условия. Украинские бойцы оказались без средств обогрева в условиях морозов. По информации источников, командование не обеспечило подчиненных необходимым — отсутствуют продукты питания, питьевая вода и отопительное оборудование, сообщает Царьград.

Те военнослужащие ВСУ, что остались на позициях, пытаются согреться с помощью дизельных обогревателей в южных кварталах населенного пункта. Однако такой способ демаскирует расположение: тепловой след фиксируется разведкой, после чего объекты подвергаются ударам авиационными боеприпасами.

Ситуация на фронте

Российские подразделения продвинулись к центральной части города и установили контроль над железнодорожной станцией. В зоне возможного окружения находится свыше трех тысяч украинских военных — одновременно идут столкновения севернее, в районе Веролюбовки, Майского и Марково. Также фиксируется активность российских сил у Новомарково, вдоль канала Северский Донец — Донбасс. В районе Константиновки дислоцированы до 37 различных формирований ВСУ.

Источники в телеграм-канале «Военная хроника» подтверждают успешное продвижение российских войск. Зарубежные наблюдатели отмечают, что силы РФ вошли в Константиновку одновременно с северного и южного направлений. Аналитики указывают на эффективное применение беспилотников с волоконно-оптической связью, что создало серьезные трудности для украинской стороны.

Стратегическое значение

Константиновка представляет собой часть укрепленной с 2014 года линии обороны, включающей Славянск и Краматорск. После утраты ВСУ господствующих высот на северо-восточном и юго-западном участках вся территория города, расположенного в низине, оказалась под визуальным и огневым контролем.

Это обстоятельство снижает устойчивость украинской обороны и ограничивает возможности для маневра. Эксперты за рубежом высказывают опасения, что населенные пункты Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск фактически образуют единый городской массив. Потеря контроля над одним из узлов автоматически создает угрозу для остальных элементов этой системы.

Боевые действия в районе продолжаются уже несколько месяцев. Логистические трудности украинской стороны усугубляются дефицитом личного состава, что дает российским штурмовым группам возможность углубляться на территорию населенного пункта.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru