Свершилось! Принуждение к капитуляции. "Тайное оружие Путина" сожгло ОРУ АЭС и бункеры "первых лиц". Удар "Цирконами" хоронит киевский режим

13:06, 24 янв 2026

В ночь на субботу российские вооруженные силы провели масштабную атаку по энергетической инфраструктуре Украины, применив широкий арсенал беспилотников и ракет различных типов. По данным украинских источников, удары были нанесены по стратегически важным объектам в Киеве, Киевской области, Харькове, Чернигове и других регионах страны. Об этом сообщают военные мониторинги и местные власти.

Начало атаки

Массированный удар начался с атаки беспилотников-камикадзе «Герань», которые направились к ТЭЦ-6 и Киевской ГЭС, сообщает Царьград. Одновременно дроны выполняли задачу по перегрузке оставшихся систем противовоздушной обороны Украины. Затем последовали пуски баллистических ракет «Искандер» и гиперзвуковых ракет «Циркон».

Около трех часов ночи стратегические бомбардировщики Ту-22М3 вышли на пусковые рубежи с севера и произвели запуск ракет Х-22 по энергетическим объектам Киева, Харькова и Чернигова.

Использованные средства поражения

Украинские мониторинги зафиксировали применение 14 ракет различных типов: шесть баллистических «Искандер-М», две гиперзвуковые «Циркон», две крылатые 9М727 и четыре крылатые Х-32. Впервые с 2022 года были задействованы ракеты Х-32 и Х-22. По данным украинских СМИ, суммарный залп составил 96 ракет.

Мониторинг «Хроники Гераней» зафиксировал поражение объектов в Индустриальном районе Харькова. Судя по характерным голубым вспышкам, удары были нанесены по энергетическим объектам. Также фиксировались взрывы в Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

Главные цели атаки

По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, основной целью стала подстанция «Киев» 750 кВ в Киевской области. По этому объекту был нанесен концентрированный удар: до пяти ракет «Искандер-М», не менее четырех Х-22 или Х-32 и две ракеты «Циркон». Подстанция обеспечивала столицу электроэнергией от Ровенской АЭС.

Серьезные повреждения получили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Это произошло спустя сутки после заявления мэра Киева Виталия Кличко о восстановлении энергообъектов ударными темпами. Лебедев отметил, что с учетом предыдущих повреждений ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, удар по магистральной подстанции дополняет кампанию по системному выведению из строя киевского энергетического узла.

Удары по другим регионам

В Житомирской области были поражены объекты в районе Быстреевской ГЭС и севернее Радомышля двумя ракетами Х-22 или Х-32 и двумя «Кинжалами». По имеющимся данным, удар пришелся по местам хранения техники инженерной воинской части, которая после 2022 года используется как учебно-тактическая база для подготовки украинских военных к работе с западной бронетехникой.

В Черниговской области в районе Прилук двумя ракетами «Искандер-К» были поражены цели вблизи аэродрома. Сообщается о взрывах со стороны военного городка и попадании по нефтебазе рядом с бывшим заводом «ЖивМаш». В областном центре произошел полный блэкаут.

В Днепропетровской области в районе Новомосковска одной ракетой «Искандер-М» был нанесен удар по военному объекту. В этой локации находится полигон ВСУ, который неоднократно подвергался ударам ранее.

Последствия для энергосистемы

На левом берегу Киева отсутствуют свет и отопление. По словам ветерана ЧВК «Вагнера», автора канала Condottiero, столица становится непригодной для жизни, а все теплоэлектроцентрали будут полностью уничтожены.

Лебедев характеризует атаку как операцию на износ, направленную на подрыв устойчивости тыла, систем обучения и управления. Он отмечает, что кампания выглядит как подготовительный этап к следующему ракетному циклу с задачей расчистки воздушного пространства и дестабилизации энергетической инфраструктуры.

Прогнозы экспертов

В ближайшие дни ожидается продолжение волновых атак беспилотников с возвратами к уже пораженным районам для повторной перегрузки систем ПВО. Ключевым направлением давления остается Киевская агломерация. Прогнозируется удар по Трипольской ТЭЦ как одному из последних устойчивых элементов энергоснабжения центрального региона.

Параллельно ожидаются удары по подстанциям 750 кВ и 330 кВ на западе Украины. Это может привести к фрагментации энергосистемы по региональному принципу и затруднению перетоков мощности. Северо-восток страны, включая Харьковскую и Сумскую области, сохранит статус зоны постоянного износа ПВО и тыловой инфраструктуры.

Политический контекст

Украинский ресурс «Легитимный», связанный с офисом президента, характеризует ночную атаку как ответ на затягивание процесса переговоров по мирному урегулированию. Также это рассматривается как реакция на удары ВСУ и СБУ по российским нефтяным резервуарам. Источник предупреждает, что далее последует только усиление ударов.

Украинские чиновники заявляют, что энергосистема находится на грани уничтожения, а на восстановление потребуются миллиарды долларов и годы работы. Канал «Резидент» сообщает, что восстановить энергосистему невозможно, поскольку она не была подготовлена к подобному сценарию.

Масштабы разрушений

В Давосе генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко обратился с просьбой об энергетическом перемирии. Компания ДТЭК потеряла от 60 до 70 процентов своих генерирующих мощностей. Восстановление энергетического сектора на первых порах обойдется в сумму от 65 до 70 миллиардов долларов. Отмечается, что создание новой энергосистемы может оказаться дешевле восстановления существующей.

Ситуация с ПВО

Полковник Аслан Нахушев ранее сообщал, что последняя партия зенитных управляемых ракет для комплексов Patriot, полученная в середине января, была полностью израсходована на отражение массированного удара 20 января. 22 января президент США Дональд Трамп отказал в просьбе украинской стороны срочно предоставить дополнительные боеприпасы.

По мнению полковника, три фактора могут заставить Киев немедленно согласиться на выполнение условий соглашения: внезапная смерть Владимира Зеленского, обвал фронта или полный устойчивый блэкаут. Третий пункт реализовать легче и быстрее всего одним ударом.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru